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Литва намерена официально объявить Украину кандидатом на вступление в Евросоюз

Источник изображения: ria.ru


Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол балтийской республики в Киеве Вальдемарас Сарапинас в интервью «Интерфакс-Украина», сообщает RUBALTIC.

По его словам, основной целью инициативы экс-премьера республики Андрюса Кубилюса «Украина-2027» является объединение усилий стран-членов и учреждений ЕС для помощи Киеву в выполнении реформ и обеспечение прозрачного использования инвестиций, что должно способствовать более быстрому росту экономики государства.
Сарапинас отметил, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

«Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС — всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины», — сказал дипломат.

Посол добавил, что власти Литвы поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.

«Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой — это аксиома», — подчеркнул Сарапинас.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за решения Конституционного суда по отмене антикоррупционного законодательства.
rubaltic.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, поставки, ассоциация, товары, членство, ограничения
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добавлена сегодня, 13 ноября, 11:00

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