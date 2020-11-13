Литва намерена официально объявить Украину кандидатом на вступление в Евросоюз 🔊 Воспроизвести Источник изображения: ria.ru



Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол балтийской республики в Киеве Вальдемарас Сарапинас в интервью «Интерфакс-Украина», сообщает



По его словам, основной целью инициативы экс-премьера республики Андрюса Кубилюса «Украина-2027» является объединение усилий стран-членов и учреждений ЕС для помощи Киеву в выполнении реформ и обеспечение прозрачного использования инвестиций, что должно способствовать более быстрому росту экономики государства. Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол балтийской республики в Киеве Вальдемарас Сарапинас в интервью «Интерфакс-Украина», сообщает RUBALTIC По его словам, основной целью инициативы экс-премьера республики Андрюса Кубилюса «Украина-2027» является объединение усилий стран-членов и учреждений ЕС для помощи Киеву в выполнении реформ и обеспечение прозрачного использования инвестиций, что должно способствовать более быстрому росту экономики государства. Сарапинас отметил, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.



«Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС — всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины», — сказал дипломат.



Посол добавил, что власти Литвы поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.



«Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой — это аксиома», — подчеркнул Сарапинас.



Ранее в Евросоюзе заявили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за решения Конституционного суда по отмене антикоррупционного законодательства. rubaltic.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, поставки, ассоциация, товары, членство, ограничения — статья прочитана 86 раз Комментарии