Литва намерена официально объявить Украину кандидатом на вступление в Евросоюз

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Об этом заявил посол балтийской республики в Киеве Вальдемарас Сарапинас в интервью «Интерфакс-Украина», сообщает RUBALTIC.
По его словам, основной целью инициативы экс-премьера республики Андрюса Кубилюса «Украина-2027» является объединение усилий стран-членов и учреждений ЕС для помощи Киеву в выполнении реформ и обеспечение прозрачного использования инвестиций, что должно способствовать более быстрому росту экономики государства.
Сарапинас отметил, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.
«Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС — всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины», — сказал дипломат.
Посол добавил, что власти Литвы поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.
«Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой — это аксиома», — подчеркнул Сарапинас.
Ранее в Евросоюзе заявили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за решения Конституционного суда по отмене антикоррупционного законодательства.
«Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС — всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины», — сказал дипломат.
Посол добавил, что власти Литвы поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.
«Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой — это аксиома», — подчеркнул Сарапинас.
Ранее в Евросоюзе заявили, что Украина может потерять безвизовый режим из-за решения Конституционного суда по отмене антикоррупционного законодательства.