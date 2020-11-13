В новом сейме фракцию Либерального движения возглавит Э. Гентвилас 🔊 Воспроизвести Экс-председатель Движения либералов Эугениюс Гентвилас



В новом сейме Литвы фракцию Литовского либерального движения (ЛЛД) возглавит бывший председатель партии Эугениюс Гентвилас.



"Сегодня мы создали фракцию ЛЛД, фракция избрала руководителя, руководитель - Э. Гентвилас, заместитель - Ричардас Юшка", - сказала в четверг после заседания фракции журналистам лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.



Левоцентристские партии, которые образовали правящую коалицию, вносят ее кандидатуру на должность председателя сейма.



В новый сейм избрано 13 представителей ЛЛД, однако после избрания В. Чмилите-Нильсен спикером ей придется приостановить свое членство во фракции.



В соответствии с уставом сейма, председатель сейма должен остановить свою деятельность во фракции.



В пятницу состоится первое заседание сейма Литвы нового созыва. В новом сейме Литвы фракцию Литовского либерального движения (ЛЛД) возглавит бывший председатель партии Эугениюс Гентвилас."Сегодня мы создали фракцию ЛЛД, фракция избрала руководителя, руководитель - Э. Гентвилас, заместитель - Ричардас Юшка", - сказала в четверг после заседания фракции журналистам лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.Левоцентристские партии, которые образовали правящую коалицию, вносят ее кандидатуру на должность председателя сейма.В новый сейм избрано 13 представителей ЛЛД, однако после избрания В. Чмилите-Нильсен спикером ей придется приостановить свое членство во фракции.В соответствии с уставом сейма, председатель сейма должен остановить свою деятельность во фракции.В пятницу состоится первое заседание сейма Литвы нового созыва. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, депутаты, присяга, фракции География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии