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В новом сейме фракцию Либерального движения возглавит Э. Гентвилас
В новом сейме Литвы фракцию Литовского либерального движения (ЛЛД) возглавит бывший председатель партии Эугениюс Гентвилас.
"Сегодня мы создали фракцию ЛЛД, фракция избрала руководителя, руководитель - Э. Гентвилас, заместитель - Ричардас Юшка", - сказала в четверг после заседания фракции журналистам лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.
Левоцентристские партии, которые образовали правящую коалицию, вносят ее кандидатуру на должность председателя сейма.
В новый сейм избрано 13 представителей ЛЛД, однако после избрания В. Чмилите-Нильсен спикером ей придется приостановить свое членство во фракции.
В соответствии с уставом сейма, председатель сейма должен остановить свою деятельность во фракции.
В пятницу состоится первое заседание сейма Литвы нового созыва.
Категории: политика, общество, в странах Балтии
География: Литва
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