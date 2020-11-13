Работающих в Литве иностранцев за время пандемии стало меньше на одну пятую – Соцстрах 🔊 Воспроизвести



Возраставшее несколько лет подряд число работающих в Литве иностранцев из Беларуси, Украины и других третьих стран за время пандемии сократилось на одну пятую, сообщает Фонд социального страхования Sodra.



В сентябре в стране работало 20,7 тыс. иностранцев, получивших разрешение на работу и временный вид на жительствл в Литве. За период с начала года их стало меньше на 5 тысяч.



"Мы наблюдаем тенденции, что иностранцев из третьих стран карантин в Литве затронул сильнее, чем местных работников. Большая часть их, скорее всего, уехала к себе на родину и не вернулась назад", - сказала для пресс-релиза советник Отдела статистики, анализа и прогноза Sodra Кристина Зитиките.



В Литве число застрахованных социальным страхованием за год до сентября уменьшилось на 8 тысяч, из них иностранцев - почти на 5 тысяч.



В Литве из третьих стран работали преимущественно водители грузовых, легковых автомобилей и такси, строители, повара, менеджеры. В августе по сравнению с февралем наиболее заметно сократилсь число поваров (на 44%), штукатуров (на 37%), электриков (на 30%), каменщиков (на 29%), водителей грузовиков (на 14%), менеджеров (на 7%). Возраставшее несколько лет подряд число работающих в Литве иностранцев из Беларуси, Украины и других третьих стран за время пандемии сократилось на одну пятую, сообщает Фонд социального страхования Sodra.В сентябре в стране работало 20,7 тыс. иностранцев, получивших разрешение на работу и временный вид на жительствл в Литве. За период с начала года их стало меньше на 5 тысяч."Мы наблюдаем тенденции, что иностранцев из третьих стран карантин в Литве затронул сильнее, чем местных работников. Большая часть их, скорее всего, уехала к себе на родину и не вернулась назад", - сказала для пресс-релиза советник Отдела статистики, анализа и прогноза Sodra Кристина Зитиките.В Литве число застрахованных социальным страхованием за год до сентября уменьшилось на 8 тысяч, из них иностранцев - почти на 5 тысяч.В Литве из третьих стран работали преимущественно водители грузовых, легковых автомобилей и такси, строители, повара, менеджеры. В августе по сравнению с февралем наиболее заметно сократилсь число поваров (на 44%), штукатуров (на 37%), электриков (на 30%), каменщиков (на 29%), водителей грузовиков (на 14%), менеджеров (на 7%). BNS Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии