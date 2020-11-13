Санкции США против «Северного потока – 2» стали угрозой газопроводу Baltic Pipe 🔊 Воспроизвести



Если США продолжат ужесточать санкции против «Северного потока – 2», это может привести к серьезным проблемам для польско-датского конкурента российского газопровода – Baltic Pipe, пишет



Немецкий порт Мукран является опорной базой для строительства как «Северного потока – 2», так и польско-датского конкурента Baltic Pipe, указало издание, передает РИА «Новости».



«Если порт Мукран попадет под санкции США, то серьезные проблемы будут и у Baltic Pipe, то есть именно у того проекта, который был призван подорвать российско-германское сотрудничество», – говорится в материале. Если США продолжат ужесточать санкции против «Северного потока – 2», это может привести к серьезным проблемам для польско-датского конкурента российского газопровода – Baltic Pipe, пишет ВЗГЛЯД со ссылкой на издание Berliner Zeitung.Немецкий порт Мукран является опорной базой для строительства как «Северного потока – 2», так и польско-датского конкурента Baltic Pipe, указало издание, передает РИА «Новости».«Если порт Мукран попадет под санкции США, то серьезные проблемы будут и у Baltic Pipe, то есть именно у того проекта, который был призван подорвать российско-германское сотрудничество», – говорится в материале. Автор статьи напомнил, что США намеревались ввести санкции против российского газопровода в начале 2021 года. При этом эти санкции затронут не только сам «Северный поток – 2», но и менеджеров предприятий, участвующих в строительстве.



«Вряд ли кто-либо в международной экономике захочет пойти на этот риск», – отметило издание.



Работа по строительству обоих газопроводов сложна, при этом есть и серьезный риск новых ограничений. «По плану трубы должны были начать прокладывать в ноябре. Но теперь не ясно, удастся ли вообще начать прокладку оставшихся труб в этом году», – говорится в материале.



Во вторник члены Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Под расширенные санкции, предусмотренные в проекте оборонного бюджета на финансовый год, который начался в стране 1 октября, могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.



Ранее председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2».



21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2». vz.ru Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: США, санкции, СП-2, Baltic Pipe — статья прочитана 152 раза Комментарии