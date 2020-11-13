В России прогнозируют проблемы с распространением вакцины Pfizer 🔊 Воспроизвести Reuters © Dado Ruvic



Вакцина Pfizer, в отличие от российской «Спутник V», хранится при более низких температурах, это может привести к проблемам с логистикой, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает



«На первый взгляд, там очень большие проблемы будут с логистикой. Эта вакцина хранится при -75 °С — -80 °С», — цитирует РБК слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 1».



Он отметил, что даже в европейских условиях логистика данной вакцины будет непростой.



По его словам, российская вакцина «Спутник V» хранится при температуре -18 °C.



Ранее Александр Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года. Вакцина Pfizer, в отличие от российской «Спутник V», хранится при более низких температурах, это может привести к проблемам с логистикой, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает RT «На первый взгляд, там очень большие проблемы будут с логистикой. Эта вакцина хранится при -75 °С — -80 °С», — цитирует РБК слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 1».Он отметил, что даже в европейских условиях логистика данной вакцины будет непростой.По его словам, российская вакцина «Спутник V» хранится при температуре -18 °C.Ранее Александр Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года. russian.rt.com Категории: образование, здоровье Ключевые слова: вакцина, США, испытание, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 149 раз Комментарии