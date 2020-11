Dagens Nyheter Швеция : Байден одержал горько-сладкую победу, пообещав исцелить США 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Mark Makela



Джо Байден — далеко не идеальный для демократов кандидат. И далеко не все его предвыборные обещания воплотятся в жизнь. Но ему удалось выполнить важнейший пункт программы — убрать Трампа из Белого дома, пишет Dagens Nyheter. Правда, в наследство Байдену досталась страна в состоянии глубокого кризиса.



Джо Байден назвал президентские выборы битвой за душу США. Он говорил о Дональде Трампе как об угрозе идеям терпимости, равенства и демократии, на которые в первую очередь опирается его страна. Байдену удалось решить важнейшую задачу: сделать так, чтобы Трамп не остался в президентском кресле на второй срок.



И теперь как президент он обещает исцелить США и вернуть их в нормальное политическое состояние. Но это, вероятно, задача невыполнимая. Джо Байден назвал президентские выборы битвой за душу США. Он говорил о Дональде Трампе как об угрозе идеям терпимости, равенства и демократии, на которые в первую очередь опирается его страна. Байдену удалось решить важнейшую задачу: сделать так, чтобы Трамп не остался в президентском кресле на второй срок.И теперь как президент он обещает исцелить США и вернуть их в нормальное политическое состояние. Но это, вероятно, задача невыполнимая.



«Это невероятное облечение. Больше всего я тревожилась за дочь. А теперь она будет расти в стране, ставшей немного лучше», — говорит Паркер.



Джо Байден в итоге одержал победу над действующим президентом с рекордным после 1932 года отрывом. Несмотря на недостатки американской демократии, явка в этом году была самой высокой за 120 лет.



Не менее 75 миллионов избирателей проголосовали за Джо Байдена и Камалу Харрис. Многие американцы до этого вообще ни разу не голосовали на президентских выборах.



Это не значит, что Байден становится президентом с неким кристально ясным идеологическим мандатом. Но большинство американцев сделали четкий выбор. Вовсе не обязательно они восхищаются Байденом. Но они точно пожелали убрать Трампа из Белого дома.



В отличие от выборов 2016 года, в этот раз президент определился по результатам большинства голосов собственно избирателей. Демократы побеждали на «прямых выборах» (по общему числу голосов) в семи из восьми последних президентских выборов в стране. Ни одной другой партии за всю американскую историю этого раньше не удавалось.



Но едва ли победу Байдена можно назвать оглушительным триумфом его партии и американского либерализма.



Байден успешно справился с двумя важнейшими политическим задачами. Во-первых, он вернул себе белых избирателей из рабочего класса Ржавого пояса, а ведь именно они принесли Дональду Трампу победу на прошлых выборах. Во-вторых, он обеспечил своей партии рост на юго-западе, что может в обозримом будущем изменить политическую географию США.



Символично, что Джо Байден победил ровно через 160 лет после того, как президентом объявили Авраама Линкольна. Атмосферу, царившую в этом году в Америке перед выборами, часто сравнивают с противоречивыми настроениями, охватившими страну перед гражданской войной 1860-х годов. И Джо Байден выиграл с обещанием залечить эти раны и вернуть страну в нормальное политическое состояние.



Но результаты выборов отражают глубокий раскол в стране. Байдену будет сложно провести программу реформ, обещанных ключевым избирателям.



Республиканцы, похоже, сохранят большинство в Сенате. Это вынудит Байдена сотрудничать с его главой Митчем Макконнеллом (Mitch McConnell), бескомпромиссным республиканцем. Все восемь лет вице-президентства Байдена при Бараке Обаме Макконнелл был его упорнейшим врагом. Несмотря на экономический кризис, Макконнелл объявил, что его главная политическая цель — поражение Обамы на выборах. Едва ли он будет склонен к сотрудничеству в этот раз.



Демократы надеялись, что Байден запустит волну прогрессивных реформ исторических масштабов. Чак Шумер (Chuck Schumer), лидер демократов в Сенате, описал планы, сравнимые с «Новым курсом» (New Deal) Рузвельта, включавшим инвестиции в благосостояние и инфраструктуру в период кризиса 1930-х годов.



Слоган предвыборной кампании Байдена был как раз «Восстановим лучше, чем было» (Building back better): он пообещал после кризиса построить лучшую страну. На практике речь идет о масштабной работе по переводу страны на более экологичное потребление, о вложениях в инфраструктуру и развитие системы социальной защиты.



Вместо этого все идет к тому, что Байдену придется с большим трудом проводить свои законопроекты, идя на компромиссы с республиканцами в Конгрессе. За четыре года с Трампом тревога республиканцев по поводу дефицита бюджета и внешних долгов временно унялась. Но можно ожидать, что сейчас они с новыми силами примутся настаивать на снижении трат и политике жесткой экономики.



Миллионы американских избирателей как раз и хотели, чтобы Байден управлял Белым домом, а республиканцы — Сенатом. В штате Мэн примерно 15% избирателей голосовали и за Байдена, и за Сьюзен Коллинз (Susan Collins), которая может помочь республиканцам сохранить большинство в Сенате.



Это значит, что другие системные изменения в стране, на которые надеялись демократы, вероятно, не пройдут. Байдену едва ли удастся добавить в Верховный суд новых судей, чтобы усмирить консервативное большинство, сформировавшееся при Трампе.



Будет сложно сделать следующий шаг в попытках объявить Вашингтон и Пуэрто-Рико штатами, что изменило был политическую карту США и баланс власти в Конгрессе. Будет трудно помешать Сенату затягивать принятие законопроектов, как он издавна делал, чтобы не дать провести многообещающие реформы. Отменить коллегию выборщиков, которая в нынешней ситуации выгодна республиканцам, тоже вряд ли получится. Посадить левых демократов вроде Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Берни Сандерса (Bernie Sanders) на ключевые посты в администрации не даст Макконнелл.



Байдену достались США в состоянии глубокого кризиса. Он должен вылечить потрепанную страну, поднять рухнувшую экономику, остановить вышедшую из-под контроля пандемию и воссоздать доверительные отношения США с союзниками на мировой арене.



Но явное преимущество демократов, вероятно, обезопасит американскую демократию от нападок, подобных тем, что наблюдались в преддверии выборов. Многие удивились, что выборы прошли относительно четко. Но стоит напомнить, что Трамп и республиканцы на уровне штатов перед выборами совершили исторически беспрецедентную атаку на избирательное право: например, около дюжины штатов ввели законы о выборах, усложняющие с логистической точки зрения процедуру голосования в больших городах — оплотах демократов — и в кварталах, где живут чернокожие.



Безосновательные утверждения Трампа о фальсификации результатов, прошедшие по всей стране демонстрации с требованием прекратить подсчет голосов и призыв Дональда Трампа-младшего начать «тотальную войну» против демократов после выборов стали серьезным напоминанием о том, что было поставлено на карту в этот раз. Институты американской демократии, вероятно, не пережили бы еще четыре года с Трампом.



Есть некая поэтическая справедливость в том, что именно Филадельфия, где зародилась американская демократия, и дала Байдену последние голоса, которые в субботу позволили СМИ провозгласить его победителем.



Победа Байдена имеет такое большое значение именно потому, что он помешал Трампу остаться президентом.



Мы уже не увидим, как развивалась бы политика Трампа по климату. США, вероятно, станут более открытой и готовой к общению страной, постараются восстановить отношения с важными союзниками и заключить новые соглашения по климату. Президент перестанет самовольно разрывать отношения с важными глобальными организациями вроде ВОЗ.



Джо Байден — далеко не идеальный для демократов кандидат. Вспомните, как он действовал во время внутрипартийных выборов кандидата, пока партийный истеблишмент не впал в коллективную панику из-за успехов Берни Сандерса и не совершил, можно сказать, переворот, чтобы назначить своим кандидатом Байдена. Но этот спорный момент объяснялся их убеждением, что Байден лучше других способен вернуть демократам потерянных избирателей, особенно в Ржавом поясе. И ему это удалось. Промышленные города на севере США больше не вызывают у демократов экзистенциального кризиса.



Большой удачей для Байдена оказалось и то, что многие демократы не поверили опросам общественного мнения, согласно которым у Байдена должно было быть гигантское преимущество. В нескольких важнейших штатах Байден победил, похоже, с отрывом всего в несколько десятых процента.



В это темное для американской демократии время лучом света можно считать работу на низких уровнях, значение которой оказалось столь велико. Байден взмыл вверх на волне беззаветного труда незаметной армии пожилых женщин и этнических меньшинств. Занимающиеся избирательным правом чернокожие активисты, такие как Стейси Абрамс (Stacey Abrams) в Джорджии, латиноамериканские организации на юго-западе страны, а также умеренные избиратели женского пола из пригородов, которые никогда раньше не голосовали за демократа, но при этом не могли смириться с мыслью, что им еще четыре года придется прожить при открыто враждебном к женщинам президенте, — все они сыграли ключевую роль в победе Байдена.



Мишель Обама перед выборами сказала, что все должны голосовать так, «словно на карту поставлена их жизнь». Именно такие драматические слова на фоне собственного слогана Байдена («Битва за душу нации») и нужны были, чтобы дотянуть демократов ровно до нужного уровня в определяющих исход выборов штатах.



Многие избиратели, видимо, отдали голос Байдену потому, что хотят вернуть страну в нормальное политическое состояние. Это обещание Байдена сработало очень эффективно. Его хватило, чтобы сместить самого противоречивого президента в истории.



Но как только демократы допразднуют победу, они поймут, что преуспеть — невыполнимая задача и для их президента.



Хотя важнейшее обещание Байдену выполнить удалось: он не Дональд Трамп.



