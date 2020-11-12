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Пророссийская партия стала самой популярной на Украине



Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии, сообщает РИА Новости.

Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию проголосовали бы 22,1 процента опрошенных жителей Украины.

При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3 процентами голосов.

"Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%.

В свою очередь, партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвертую строчку с 9,3% голосов избирателей.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией. Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять санкции против Москвы, а также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал главу государства за ориентацию Украины на Запад.
РИА Новости
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Россия, партии, выборы, рейтинг, верховная рада
География: Украина
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добавлена сегодня, 12 ноября, 19:00

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