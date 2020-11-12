Пророссийская партия стала самой популярной на Украине 🔊 Воспроизвести



Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии, сообщает



Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию проголосовали бы 22,1 процента опрошенных жителей Украины.



При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3 процентами голосов.



"Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%.



В свою очередь, партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвертую строчку с 9,3% голосов избирателей.



Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией. Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять санкции против Москвы, а также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал главу государства за ориентацию Украины на Запад. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии, сообщает РИА Новости Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию проголосовали бы 22,1 процента опрошенных жителей Украины.При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3 процентами голосов."Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%.В свою очередь, партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвертую строчку с 9,3% голосов избирателей.Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией. Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять санкции против Москвы, а также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал главу государства за ориентацию Украины на Запад. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, партии, выборы, рейтинг, верховная рада География: Украина — статья прочитана 113 раз Комментарии