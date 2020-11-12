Постпред России в ООН не исключил выхода страны из ОЗХО 🔊 Воспроизвести Штаб-квартира Организации по запрещению химоружия в Гааге



Некоторые государства Запада используют Организацию по запрещению химоружия, чтобы "пригвождать к позорному столбу неугодные им страны", считает поспред России при ООН Василий Небензя, сообщает



Россия может "подумать" о прекращении членства в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать", - отметил Небензя в интервью РИА "Новости" в четверг, 12 ноября. Некоторые государства Запада используют Организацию по запрещению химоружия, чтобы "пригвождать к позорному столбу неугодные им страны", считает поспред России при ООН Василий Небензя, сообщает DW Россия может "подумать" о прекращении членства в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать", - отметил Небензя в интервью РИА "Новости" в четверг, 12 ноября. Постпред России при ООН Василий Небензя: «ОЗХО превратилась в инструмент политических игр.



Свою репутацию ОЗХО испортила ещё тогда, когда совершила наглый подлог в отчёте о «химатаке» в сирийской Думе. Но ей этого показалось мало и она подмахнула кураторам в деле «отравления» Навального. Если она (ОЗХО) совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем»



Дипломат считает, что "некоторые известные" западные страны-члены и секретариат ОЗХО, который "находится у них в кармане", "используют эту организацию, ее авторитет, ее имя для того, чтобы пригвождать к позорному столбу неугодные им страны". "Главная цель на данном этапе - это Сирия. Она для них "главный подозреваемый". Теперь в эту плеяду входим и мы", - добавил Небензя.



Он напомнил об обвинениях ОЗХО в адрес Москвы в применении химического оружия в Сирии, а также в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального. Вместе с тем Небензя назвал ОЗХО "важнейшим инструментом, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия", и пояснил, что "мы не делаем таких резких движений - о выходе оттуда" и "не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна". dw.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, совет, членство, выход, ОЗХО — статья прочитана 166 раз Комментарии