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Постпред России в ООН не исключил выхода страны из ОЗХО

Штаб-квартира Организации по запрещению химоружия в Гааге


Некоторые государства Запада используют Организацию по запрещению химоружия, чтобы "пригвождать к позорному столбу неугодные им страны", считает поспред России при ООН Василий Небензя, сообщает DW.

Россия может "подумать" о прекращении членства в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Представьте, выйдем мы из ОЗХО, и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать", - отметил Небензя в интервью РИА "Новости" в четверг, 12 ноября.
Постпред России при ООН Василий Небензя: «ОЗХО превратилась в инструмент политических игр.

Свою репутацию ОЗХО испортила ещё тогда, когда совершила наглый подлог в отчёте о «химатаке» в сирийской Думе. Но ей этого показалось мало и она подмахнула кураторам в деле «отравления» Навального. Если она (ОЗХО) совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем»

Дипломат считает, что "некоторые известные" западные страны-члены и секретариат ОЗХО, который "находится у них в кармане", "используют эту организацию, ее авторитет, ее имя для того, чтобы пригвождать к позорному столбу неугодные им страны". "Главная цель на данном этапе - это Сирия. Она для них "главный подозреваемый". Теперь в эту плеяду входим и мы", - добавил Небензя.

Он напомнил об обвинениях ОЗХО в адрес Москвы в применении химического оружия в Сирии, а также в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального. Вместе с тем Небензя назвал ОЗХО "важнейшим инструментом, который занимается предотвращением производства и применения химического оружия", и пояснил, что "мы не делаем таких резких движений - о выходе оттуда" и "не говорим о том, что сама ОЗХО не нужна или не важна".
dw.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, совет, членство, выход, ОЗХО
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добавлена сегодня, 12 ноября, 18:00

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