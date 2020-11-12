Прокуроры начали расследование о высказываниях на LRT кандидата в сейм о людях ЛГБТ 🔊 Воспроизвести



Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование об оскорбительных высказываниях бывшего кандидата в сейм о людях ЛГБТ-сообщества во время дебатов в эфире национального телерадиовещателя LRT, подтвердила в четверг BNS представитель прокуратуры.



Полиция сначала отказалась начать расследование о вероятном разжигании розни в высказываниях кандидата Литовской народной партии Пранцишкуса Валицкаса, но это решение изменил прокурор Юстас Лауцюс.



Прокурор решил, что без проведения досудебного расследования "нельзя сделать однозначного вывода" о том, что высказывания разжигали рознь, сказала BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.



С жалобой в правоохрану на следующий день после дебатов обратились кандидаты Партии свободы в сейм Томас Раскявичюс и Эвелина Добровольска. Они оба были избраны в парламент и в пятницу будут приведены к присяге парламентария. Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование об оскорбительных высказываниях бывшего кандидата в сейм о людях ЛГБТ-сообщества во время дебатов в эфире национального телерадиовещателя LRT, подтвердила в четверг BNS представитель прокуратуры.Полиция сначала отказалась начать расследование о вероятном разжигании розни в высказываниях кандидата Литовской народной партии Пранцишкуса Валицкаса, но это решение изменил прокурор Юстас Лауцюс.Прокурор решил, что без проведения досудебного расследования "нельзя сделать однозначного вывода" о том, что высказывания разжигали рознь, сказала BNS представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.С жалобой в правоохрану на следующий день после дебатов обратились кандидаты Партии свободы в сейм Томас Раскявичюс и Эвелина Добровольска. Они оба были избраны в парламент и в пятницу будут приведены к присяге парламентария. 23 сентября во время дебатов в студии LRT П. Валицкас назвал гомосексуальных людей "педерастами", "извращенцами", сказал, если им будет разрешено усыновлять детей, то они "смогут их истязать, эксплуатировать, насиловать", и утверждал, что таким образом предпринимаются попытки протолкнуть "организацию педофилию".



В соответствии с Уголовным кодексом, за публичные издевательства, оскорбления, разжигание розни или дискриминацию группы людей (...) может грозить штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.



Литовская народная партия на выборах в сейм набрала меньше всего голосов среди партий страны - 0,25%. П. Валицкас в сейм избран не был. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, сейм, выборы, кандидаты, ЛГБТ География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии