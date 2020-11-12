|
Россия вводит санкции против руководящих структур ФРГ и Франции из-за Навального
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, передает ТАСС.
Россия вводит ответные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции по ситуации с Алексеем Навальным.
Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.
По словам министра, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
ТАСС
Категории: чп и криминал, политика
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|