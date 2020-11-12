Россия вводит санкции против руководящих структур ФРГ и Франции из-за Навального 🔊 Воспроизвести



По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, передает



Россия вводит ответные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции по ситуации с Алексеем Навальным.



Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.



По словам министра, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, передает ТАСС Россия вводит ответные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции по ситуации с Алексеем Навальным.Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.По словам министра, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite. ТАСС Категории: чп и криминал, политика Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный География: Россия — статья прочитана 315 раз Комментарии