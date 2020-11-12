Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Вскоре в Каунасском аэропорту начнет действовать ангар, построенный ирландской компаний покраски самолетов KMAAS Aviation. Компания планирует расширение.



"Пандемия коронавируса сократила количество рейсов, однако мы стоим твердо и хотим укрепить свои позиции на рынке. У нас уже есть 85% заказов на следующий год", – отметил в пресс-релизе глава компании Тимоти Хью Макдугалд.



По его словам, положительное влияние на бизнес оказывает хорошее географическое положение Каунасского аэропорта, действующие рядом компании обслуживания самолетов: Ryanair, FL Technics, DOT, AviaBaltika, OS Technics.



В ангаре площадью 7 тыс. кв. метров планируется создать 50–80 рабочих мест, в нем одновременно можно будет красить два самолета. В будущем компания планирует расширить ангары, чтобы туда помещалось больше воздушных судов. Вскоре в Каунасском аэропорту начнет действовать ангар, построенный ирландской компаний покраски самолетов KMAAS Aviation. Компания планирует расширение."Пандемия коронавируса сократила количество рейсов, однако мы стоим твердо и хотим укрепить свои позиции на рынке. У нас уже есть 85% заказов на следующий год", – отметил в пресс-релизе глава компании Тимоти Хью Макдугалд.По его словам, положительное влияние на бизнес оказывает хорошее географическое положение Каунасского аэропорта, действующие рядом компании обслуживания самолетов: Ryanair, FL Technics, DOT, AviaBaltika, OS Technics.В ангаре площадью 7 тыс. кв. метров планируется создать 50–80 рабочих мест, в нем одновременно можно будет красить два самолета. В будущем компания планирует расширить ангары, чтобы туда помещалось больше воздушных судов. У действующей 37 лет MAAS Aviation есть базы в Европе и США. За год они окрашивают в среднем 300 самолетов.



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Консолидированная выручка государственной группы электро- и газопередающих предприятий Epso-G за девять первых месяцев этого года составила 196,9 млн евро - на 7,4% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (183,3 млн евро).



Группа в этом году заработала 30,3 млн евро чистой прибыли, что почти в пять раз больше, чем за тот же период 2019 года (6,3 млн евро), говорится в сообщении Epso-G.



Как говорится в пресс-релизе, такие результаты достигнуты благодаря эффективной адаптации к условиям работы, изменившимся в связи с пандемией коронавируса и за счет благоприятных тенденций на газовом рынке.



Epso-G контролирует 97,5% оператора энергопередающей системы Litgrid, 96,6% акций оператора газопередающей системы Amber Grid, 67% биржи энергоресурсов Baltpool, а также 100% акций компании работ подряда Tetas.



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В 2019 году прибыль торговой компании Nestle Baltics, принадлежащей крупнейшему в мире производителю пищевых продуктов Nestle, выросла на 10,7% до 2,188 млн евро.



Выручка компании в прошлом году увеличилась на 5,8% до 73,9 млн евро: в Литве – на 8% до 29,64 млн евро, в Латвии – на 5,3% до 26,23 млн евро, в Эстонии – на 3,2% до 18 млн евро, говорится в отчете, представленном Реестровому центру.



В конце прошлого года у Nestle Baltics было накоплено 2,147 млн евро не распределённой прибыли, всю эту суму предлагается перенести на следующий год. В прошло году компания выплатила 1,67 млн евро дивидендов.



Единственным акционером Nestle Baltic является компания Nestle, зарегистрированная в Швейцарии. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии