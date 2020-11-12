Рынок солнечной энергии на Украине разочаровал литовские компании СМИ 🔊 Воспроизвести



Литовские компании останавливают инвестиции в возобновляемую энергетику на Украине – рынок, манивший хорошими заработками, разочаровал: накопились огромные долги за произведенную электроэнергию, был снижен тариф закупки, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Иск против украинской компании "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") подали более 50-ти компаний, инвестировавших в возобновляемую энергетику. Долги за приобретенную электроэнергию на 16 октября составляли 265 млн евро.



Глава компании Green Genius Руслан Склепович, которая инвестировала в солнечную энергетику в Украине около 40 млн евро, отмечает, что больше не будет инвестировать на Украине.



В связи с привлекательными тарифами на Украине проект расширения реализовала и компания Видмантаса Янулявичюса BOD Group. Литовские компании останавливают инвестиции в возобновляемую энергетику на Украине – рынок, манивший хорошими заработками, разочаровал: накопились огромные долги за произведенную электроэнергию, был снижен тариф закупки, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.Иск против украинской компании "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") подали более 50-ти компаний, инвестировавших в возобновляемую энергетику. Долги за приобретенную электроэнергию на 16 октября составляли 265 млн евро.Глава компании Green Genius Руслан Склепович, которая инвестировала в солнечную энергетику в Украине около 40 млн евро, отмечает, что больше не будет инвестировать на Украине.В связи с привлекательными тарифами на Украине проект расширения реализовала и компания Видмантаса Янулявичюса BOD Group. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Украина, энергетика, свет, установки География: Литва — статья прочитана 223 раза Комментарии