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Рынок солнечной энергии на Украине разочаровал литовские компании СМИ
Литовские компании останавливают инвестиции в возобновляемую энергетику на Украине – рынок, манивший хорошими заработками, разочаровал: накопились огромные долги за произведенную электроэнергию, был снижен тариф закупки, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Иск против украинской компании "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") подали более 50-ти компаний, инвестировавших в возобновляемую энергетику. Долги за приобретенную электроэнергию на 16 октября составляли 265 млн евро.
Глава компании Green Genius Руслан Склепович, которая инвестировала в солнечную энергетику в Украине около 40 млн евро, отмечает, что больше не будет инвестировать на Украине.
В связи с привлекательными тарифами на Украине проект расширения реализовала и компания Видмантаса Янулявичюса BOD Group.
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Украина, энергетика, свет, установки
География: Литва
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