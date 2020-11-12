Загрузка... В Литве сокращается количество самоубийств, но растет их число смертей от рака 🔊 Воспроизвести



В Литве сокращается количество смертей от самоубийств, смертность среди пешеходов, но растет количество смертей от злокачественных новообразований, утверждает Литовский институт гигиены.



В четверг институт представил эти выводы на основе анализа показателей мониторинга состояния здоровья за последние пять лет.



По данным института, в 2019 году смертность среди пешеходов по причине дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей сократилась наиболее значительно – на 25,7%. В целом в прошлом году погибли 63 пешехода, в 2018 году - 85, в 2017-ом – 91. За пять лет смертность среди пешеходов сократилась на 41,5%.



В прошлом году было зарегистрировано 657 самоубийств, в 2018-ом их было 683, в 2017-ом – 748. За последние пять лет количество таких смертей сократилось почти на четверть, а попыток самоубийства – на 40%. В Литве сокращается количество смертей от самоубийств, смертность среди пешеходов, но растет количество смертей от злокачественных новообразований, утверждает Литовский институт гигиены.В четверг институт представил эти выводы на основе анализа показателей мониторинга состояния здоровья за последние пять лет.По данным института, в 2019 году смертность среди пешеходов по причине дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей сократилась наиболее значительно – на 25,7%. В целом в прошлом году погибли 63 пешехода, в 2018 году - 85, в 2017-ом – 91. За пять лет смертность среди пешеходов сократилась на 41,5%.В прошлом году было зарегистрировано 657 самоубийств, в 2018-ом их было 683, в 2017-ом – 748. За последние пять лет количество таких смертей сократилось почти на четверть, а попыток самоубийства – на 40%. Наиболее частыми причинами смерти в Литве оставались такие же, какими они были в течение многих лет: болезни системы кровообращения (скончался 20 901 житель или почти 54% всех скончавшихся), злокачественные новообразования (21% умерших или 8042). Институт отмечает, что смертность от злокачественных новообразований выросла почти на 2%.



На третьем месте различные внешние причины смерти (2 395 скончавшихся, немногим больше чем 6%). В целом в Литве в прошлом году скончался 38 281 человек.



За пять лет, по данным института, средняя вероятная продолжительность жизни в Литве увеличилась на 2,7%, а смертность от внешних причин – на 22,4%.



Из негативных тенденций институт отмечает сокращение с 2016 года сокращение прививок DTP3 (от дифтерии, столбняка и коклюша) среди детей в возрасте одного года, вакцинация от полиомиелита и гепатита типа B сократилась с 94,1 до 92,1%, почти на 8% выросло число случаев госпитализации по причине диабета, которых можно было избежать. В прошлом году также на 8% выросла и заболеваемость сахарным диабетом второго типа. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: статистика, онкология, самоубийства География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии