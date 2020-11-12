О коронавирусе в Литве сегодня, 12 ноября /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве был подтверждено 1553 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.



По иным причинам скончались 11 зараженных.



В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 29 812 человек, продолжают болеть 22 382, выздоровели 7 096.



В целом от COVID-19 в Литве скончались 244 человека, по иным причинам - 91 зараженный коронавирусом.



В изоляции сейчас находятся 84 024 человека.



С 1 июня в Литве зарегистрирована 433 привозных случая.



За минувшие сутки было взято 14 тыс. 455 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 1 млн 146 тыс. 969 тестов на этот вирус.







* * *



В среду у депутата сейма Литвы Риманте Шалашевичюте в среду был выявлен коронавирус, она не сможет участвовать в первом заседании сейма нового созыва.



"Во вторник вечером я отдала анализ, и вчера вечером получила ответ, что обнаружен", – сказала BNS в четверг депутат.



Она сказала, что не ощущает никаких симптомов.



"Ни головной боли, ни кашля, ни насморка, ни слабости, ни утомляемости, ни изменений в ощущении вкусов и запахов", – сказала она.



"Все хорошо, жаль, что не смогут дать присягу, поскольку должна буду самоизолироваться", – добавила она.



Последний раз она была в сейме во вторник, однако отметила, что у нее были "лишь кратковременные контакты", а заседание Парламентской комиссии по криминальной разведке проходило с соблюдением дистанции, депутаты были в защитных масках.



Четыре года назад она была избрана в сейм по списку "аграриев", а пятницу должна была дать присягу второго срока полномочий.



Ранее коронавирус был выявлен у трех нынешних депутатов разных партий, и у одного нового члена сейма, представительницы Партии свободы Эвелины Доровольской.



* * *



Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что, согласно прогнозам экспертов, эпидемия коронавируса в Литве достигнет пике через одну-две недели.



"Рост заражений в минувшие выходные скорректировал прогнозы в негативную сторону, однако одновременно определенные пики уже видны на горизонте, и, вероятно, в случае, если карантинные условия будут оставаться эффективными, они будут соблюдаться, то пик пандемии может быть достигнут через 7-14 дней", – заявил С. Крепшта в четверг на пресс-конференции по итогам организованной с президентом встречи с членами Экспертного совета по вопросам здоровья.



* * *



За минувшие сутки коронавирусом заразилися 121 медицинский работник, сообщила в четверг эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.



"Вчера зарегистрирован 121 специалист-медик, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. За весь ноябрь - в течение 11 его дней - 963 специалиста-медика. (...) Это не только врачи, но и специалисты по уходу, их помощники - сказала Д.Размувене на пресс-конференции.



По ее данным, в октябре заразились 724 сотрудника лечебных учреждений. За минувшие сутки в Литве был подтверждено 1553 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще девять человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.По иным причинам скончались 11 зараженных.В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 29 812 человек, продолжают болеть 22 382, выздоровели 7 096.В целом от COVID-19 в Литве скончались 244 человека, по иным причинам - 91 зараженный коронавирусом.В изоляции сейчас находятся 84 024 человека.С 1 июня в Литве зарегистрирована 433 привозных случая.За минувшие сутки было взято 14 тыс. 455 проб по подозрениям на коронавирус. В целом в Литве выполнено 1 млн 146 тыс. 969 тестов на этот вирус.* * *В среду у депутата сейма Литвы Риманте Шалашевичюте в среду был выявлен коронавирус, она не сможет участвовать в первом заседании сейма нового созыва."Во вторник вечером я отдала анализ, и вчера вечером получила ответ, что обнаружен", – сказала BNS в четверг депутат.Она сказала, что не ощущает никаких симптомов."Ни головной боли, ни кашля, ни насморка, ни слабости, ни утомляемости, ни изменений в ощущении вкусов и запахов", – сказала она."Все хорошо, жаль, что не смогут дать присягу, поскольку должна буду самоизолироваться", – добавила она.Последний раз она была в сейме во вторник, однако отметила, что у нее были "лишь кратковременные контакты", а заседание Парламентской комиссии по криминальной разведке проходило с соблюдением дистанции, депутаты были в защитных масках.Четыре года назад она была избрана в сейм по списку "аграриев", а пятницу должна была дать присягу второго срока полномочий.Ранее коронавирус был выявлен у трех нынешних депутатов разных партий, и у одного нового члена сейма, представительницы Партии свободы Эвелины Доровольской.* * *Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сказал, что, согласно прогнозам экспертов, эпидемия коронавируса в Литве достигнет пике через одну-две недели."Рост заражений в минувшие выходные скорректировал прогнозы в негативную сторону, однако одновременно определенные пики уже видны на горизонте, и, вероятно, в случае, если карантинные условия будут оставаться эффективными, они будут соблюдаться, то пик пандемии может быть достигнут через 7-14 дней", – заявил С. Крепшта в четверг на пресс-конференции по итогам организованной с президентом встречи с членами Экспертного совета по вопросам здоровья.* * *За минувшие сутки коронавирусом заразилися 121 медицинский работник, сообщила в четверг эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене."Вчера зарегистрирован 121 специалист-медик, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. За весь ноябрь - в течение 11 его дней - 963 специалиста-медика. (...) Это не только врачи, но и специалисты по уходу, их помощники - сказала Д.Размувене на пресс-конференции.По ее данным, в октябре заразились 724 сотрудника лечебных учреждений. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, здоровье, общество Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 281 раз Комментарии