Театру ОКТ - 20 лет! 🔊 Воспроизвести







Совсем недавно театру ОКТ исполнилось 20 лет! В связи с этим событием была выпущена книга, рассказывающая о творческом пути театра, точнее, о некоторых ярчайших событиях в жизни театра ОКТ.



«Мы счастливчики, мы живем в удивительное время, когда рядом с нами творит гениальный театральный режиссер Оскарас Коршуновас!» - не раз звучало во время презентации книги. И это правда! Это понимают все любители театра, пожалуй, во всем мире, ибо почти нет таких театральных фестивалей, на которых бы не побывал ОКТ и не произвел фурор.



Похоже, что нужна еще одна книга, где бы описывались реакции зрителей, впечатления после просмотренных спектаклей. Кто бы из актеров мог рассказать историю о том, как его остановила в Китае женщина в слезах с криком: «Ты порвал мне всю душу!», обращаясь к Мартинасу Недзинскасу после спектакля «Чайка», или, например, во время беседы в Харькове с замечательным режиссером академического театра кукол им. В. Афанасьева Оксаной Дмитриевой, она вдруг сказала: «А давайте я Вам лучше расскажу о спектакле Оскараса Коршуноваса, который я случайно увидела.. и мечтаю попасть в ОКТ». «Мы счастливчики, мы живем в удивительное время, когда рядом с нами творит гениальный театральный режиссер Оскарас Коршуновас!» - не раз звучало во время презентации книги. И это правда! Это понимают все любители театра, пожалуй, во всем мире, ибо почти нет таких театральных фестивалей, на которых бы не побывал ОКТ и не произвел фурор.Похоже, что нужна еще одна книга, где бы описывались реакции зрителей, впечатления после просмотренных спектаклей. Кто бы из актеров мог рассказать историю о том, как его остановила в Китае женщина в слезах с криком: «Ты порвал мне всю душу!», обращаясь к Мартинасу Недзинскасу после спектакля «Чайка», или, например, во время беседы в Харькове с замечательным режиссером академического театра кукол им. В. Афанасьева Оксаной Дмитриевой, она вдруг сказала: «А давайте я Вам лучше расскажу о спектакле Оскараса Коршуноваса, который я случайно увидела.. и мечтаю попасть в ОКТ».



А переполненные залы, где зрители разного возраста (и так много молодежи!) на спектаклях, которым почти 20 лет, таких как «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Ромео и Джульетта»...







Тут очень хочется вспомнить театрального критика Марину Шимадину (Москва), которая писала о «Ромео и Джульетте» на фестивале Net: «Жаль, что спектакль показали только один раз. Многим столичным производителям сценических поделок стоило бы сходить на него, чтобы убедиться, что продуманная режиссерская концепция вполне может сочетаться с непосредственностью актерской игры, а шутливая занимательность – с алхимией театральной материи».



Да и на последние спектакли, такие как «Свадьба», «Тартюф», «Русский роман», «Наш класс» (не все они являются спектаклями театра ОКТ, но все - в постановке Оскараса Коршуноваса) невозможно попасть, «стреляют» билеты перед началом!



Коршуновас - «отец» целой плеяды великолепных актеров, таких как Раса Самуолите, Дайнюс Гавенонис и многих других. Его замечательные актеры становятся интересными режиссерами, такие как Дарюс Гумаускас, который за свои работы уже получил знаменитую «серьгу Бориса Даугуветиса», а совсем недавно большой интерес вызвала премьера Артема Рыбакова «Иранская конференция».











Хотелось бы, чтобы и правительство Литвы, наконец, по заслугам оценило деятельность Оскараса Коршуноваса, и у ОКТ появилась своя, достойная таланта Оскараса и его команды, театральная площадка, и чем скорее, тем лучше.



Сегодня Оскарас Коршуновас — один из самых знаменитых театральных режиссеров Литвы, его постановок и его спектаклей ждут во всем мире.



Коршуновас - автор более чем 60 постановок, лауреат множества международных наград, кавалер французского Ордена литературы и искусств, награжден несколькими «Золотыми сценическими крестами». Он - руководитель Театра Оскараса Коршуноваса (ОКТ) и создатель выдающихся спектаклей по произведениям Шекспира, Брехта, Беккета, современных авторов и русской классике.



Процветания, огромных творческих успехов и всех благ!



Фото с презентации книги Робертаса Скальскиса, специально для "Обзора"



А еще есть фаны, которые смотрят спектакли Оскараса Коршуноваса так часто, как им удается на них попасть, каждый раз открывая для себя что-то новое. А есть еще и такие, которые из Сиэтла (США) летят в Москву, чтобы посмотреть во МХТ им.А.Чехова «Чайку» в постановке Коршуноваса.А переполненные залы, где зрители разного возраста (и так много молодежи!) на спектаклях, которым почти 20 лет, таких как «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Ромео и Джульетта»...Тут очень хочется вспомнить театрального критика Марину Шимадину (Москва), которая писала о «Ромео и Джульетте» на фестивале Net: «Жаль, что спектакль показали только один раз. Многим столичным производителям сценических поделок стоило бы сходить на него, чтобы убедиться, что продуманная режиссерская концепция вполне может сочетаться с непосредственностью актерской игры, а шутливая занимательность – с алхимией театральной материи».Да и на последние спектакли, такие как «Свадьба», «Тартюф», «Русский роман», «Наш класс» (не все они являются спектаклями театра ОКТ, но все - в постановке Оскараса Коршуноваса) невозможно попасть, «стреляют» билеты перед началом!Коршуновас - «отец» целой плеяды великолепных актеров, таких как Раса Самуолите, Дайнюс Гавенонис и многих других. Его замечательные актеры становятся интересными режиссерами, такие как Дарюс Гумаускас, который за свои работы уже получил знаменитую «серьгу Бориса Даугуветиса», а совсем недавно большой интерес вызвала премьера Артема Рыбакова «Иранская конференция».Хотелось бы, чтобы и правительство Литвы, наконец, по заслугам оценило деятельность Оскараса Коршуноваса, и у ОКТ появилась своя, достойная таланта Оскараса и его команды, театральная площадка, и чем скорее, тем лучше.Сегодня Оскарас Коршуновас — один из самых знаменитых театральных режиссеров Литвы, его постановок и его спектаклей ждут во всем мире.Коршуновас - автор более чем 60 постановок, лауреат множества международных наград, кавалер французского Ордена литературы и искусств, награжден несколькими «Золотыми сценическими крестами». Он - руководитель Театра Оскараса Коршуноваса (ОКТ) и создатель выдающихся спектаклей по произведениям Шекспира, Брехта, Беккета, современных авторов и русской классике.Процветания, огромных творческих успехов и всех благ! Люция Иванаускайте , "Обзор" Категории: театр Ключевые слова: театр, Оскарас Коршуновас, ОКТ География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 164 раза Комментарии