Путь к высшей власти Байдену преградила женщина 🔊 Воспроизвести Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Pres



Поистине фантастическая ситуация сложилась в Соединенных Штатах. Не самый крупный чиновник страны, всего лишь глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать, что Джо Байден избран новым главой государства. Однако ее голос настолько важен, что весь процесс перехода власти от Трампа к Байдену заморожен. Как такое произошло?



Американские СМИ негодуют. Дональд Трамп и его сторонники не просто отказались признать сфальсифицированную победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США, но и почему-то не хотят передавать Байдену власть.



CNN УОС не указ



Действия президента США позиционируются как явное нарушение традиции. Отказ Трампа сделать поздравительный звонок Байдену или выступить с речью о поражении станет первым за 124 года (то есть с момента зарождения традиции выступлений о поражении) таким отказом. Поистине фантастическая ситуация сложилась в Соединенных Штатах. Не самый крупный чиновник страны, всего лишь глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать, что Джо Байден избран новым главой государства. Однако ее голос настолько важен, что весь процесс перехода власти от Трампа к Байдену заморожен. Как такое произошло?Американские СМИ негодуют. Дональд Трамп и его сторонники не просто отказались признать сфальсифицированную победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США, но и почему-то не хотят передавать Байдену власть.Действия президента США позиционируются как явное нарушение традиции. Отказ Трампа сделать поздравительный звонок Байдену или выступить с речью о поражении станет первым за 124 года (то есть с момента зарождения традиции выступлений о поражении) таким отказом.



Правда, он не уточняет, зачем заботиться о здоровье умершего пациента? Американская демократия умерла после не просто вбросов, а демонстративных вбросов бюллетеней в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и ряде других штатов. Вот Трамп и пытается ее оживить.



И, кстати, пытается не один. Да, еще недавно казалось, что даже значительная часть республиканцев махнула на шансы президента. Как минимум двое сенаторов из числа однопартийцев Трампа признали победу Байдена, а Джордж Буш-младший уже назвал итоги выборов «справедливыми» и Джозефа Байдена – «избранным президентом» (что и неудивительно, учитывая слухи о подтасовке результатов избрания самого Буша-младшего). Однако о законе неожиданно вспомнило руководство Управления общих служб США (УОС) – и вспомнило в очень неприятный для демократов момент.



Дело в том, что согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи начинается с того момента, как УОС (управляющее федеральными зданиями) признает одного из кандидатов победителем. После этого команда победителя получает доступ к фондам (почти 10 миллионов долларов на транзитные расходы) и документации, а также может отправлять своих представителей в различные ведомства. Команде Байдена нужно заключать контракты с четырьмя тысячами сотрудников (1200 из которых должны еще потом пройти одобрение в Сенате), а также готовить их к работе на будущих местах – а на все это нужны деньги и доступ.



Однако глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена победителем президентских выборов – по ее мнению, результат еще не определен. И это большая проблема для Байдена. Если деньги на работу штаба они найдут у частных спонсоров (как нашел Джордж Буш-младший в 2000 году после того, как его победа оспаривалась в суде), то вот доступ к документации и «десантников» в федеральные учреждения они никак без вердикта УОС не получат. Значит, у них не будет возможности получать секретную информацию и плавно въезжать в повестку управления страной.



Неудивительно, что на Мерфи сразу же ополчился американский истеблишмент. Либералы требуют от нее незамедлительно начать процедуры – ведь CNN же признала победу Байдена, так почему Эмили Мерфи не доверяет мнению уважаемого издания?



Кое-кто уверяет, что Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения Коллегии выборщиков – однако, напомним, сами выборщики (которые на голосовании официально избирают президента США) соберутся лишь 14 декабря. То есть примерно через месяц. А значит, все это время Эмили Мерфи имеет полное право не верить CNN и прочим американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом США.



Хатхи еще не сдох



И поверить она должна лишь в том случае, если Трамп сам признает поражение. Поэтому демократы обратились и к самой администрации действующего президента. Редакция самого CNN призвала Дональда Трампа поступиться собственными амбициями и сделать так, как сделал Барак Обама в 2016 году (пригласил победившего Трампа в Белый дом для транзита власти).



Министры внутренней безопасности уверяют, что страна находится «в эпицентре двух кризисов – коронавирусного и экономического», поэтому «мы не можем задерживать транзит власти ни на один день». «Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, как быстро и четко федеральное правительство продемонстрирует уважение к воле американского народа и начнет плавный и мирный процесс передачи власти», – заявила член переходной команды Байдена Джен Псаки (да-да, та самая Псаки, которая жгла глаголом как представитель Госдепа при администрации Обамы).



Правда, ее красноречие Трампа почему-то не убеждает – действующий президент США не видит никаких оснований соглашаться с победой конкурента. Ни моральных, ни даже политических. Да, в США уже были прецеденты, когда один из кандидатов не хотел признавать поражение. Например, Ричард Никсон в 1960-м, уверенный в том, что сторонники его оппонента Джона Кеннеди подтасовали результаты в Техасе и Иллинойсе. Однако в итоге, по словам Скотта Ферриса (автора книги о Никсоне), «он понял, что если не согласится стать добропорядочным проигравшим, то его политическому будущему конец».



У Трампа такой дилеммы нет – президенту 74 года, и он вряд ли пойдет на выборы в 2024 году (если, конечно, не захочет побить Байдена на один год и стать самым пожилым избранным президентом в истории США). Он просто хочет спокойно править до 2024 года – и отказ признавать поражение является элементом его стратегии по сохранению Белого дома. Наряду с валом судебных исков, а также сбором штыков.



Демократов очень напрягает тот факт, что Трамп проводит зачистку силового блока. Он уволил со своего поста главу Пентагона Марка Эспера и назначил на его место руководителя Национального контртеррористического центра (NCTC) 55-летнего Кристофера Миллера. Уволены были также другие высокопоставленные сотрудники Пентагона – на их место пришли лоялисты президента. Кресла шатаются и под директорами ФБР и ЦРУ.



Они не понимают, что хочет Трамп. Развязать себе руки перед объявлением гражданской войны? Устроить «большую победоносную» внешнюю авантюру против Ирана или Китая? Или банально пытается гарантировать лояльность «штыков» в случае, если он выиграет дело в Верховном суде, а демократы эту победу признать откажутся, после чего выведут на улицу мародеров и люмпенов из Black Lives Matter, а также других фундаменталистских организаций?



Так что если кто-то думал, что Хатхи (главный слон из «Маугли») сдох, то он ошибается. Трамп еще поборется за свое место на водопое. А госсекретарь США Помпео в ответ на все претензии о срыве транзита заявил, что никаких проблем с передачей власти нет – передачей, по его словам, «второй администрации Трампа».



Автор: Геворг Мирзаян для издания И речь не просто о нарушении указанной традиции. По словам главы департамента политологии Чикагского университета Уильяма Хоуэлла, «речи о поражении являются подтверждением легитимности выборов». Проигравший кандидат фактически призывает своих сторонников принять его поражение, и это «крайне важно для здоровья нашей демократии», – продолжает эксперт.Правда, он не уточняет, зачем заботиться о здоровье умершего пациента? Американская демократия умерла после не просто вбросов, а демонстративных вбросов бюллетеней в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и ряде других штатов. Вот Трамп и пытается ее оживить.И, кстати, пытается не один. Да, еще недавно казалось, что даже значительная часть республиканцев махнула на шансы президента. Как минимум двое сенаторов из числа однопартийцев Трампа признали победу Байдена, а Джордж Буш-младший уже назвал итоги выборов «справедливыми» и Джозефа Байдена – «избранным президентом» (что и неудивительно, учитывая слухи о подтасовке результатов избрания самого Буша-младшего). Однако о законе неожиданно вспомнило руководство Управления общих служб США (УОС) – и вспомнило в очень неприятный для демократов момент.Дело в том, что согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи начинается с того момента, как УОС (управляющее федеральными зданиями) признает одного из кандидатов победителем. После этого команда победителя получает доступ к фондам (почти 10 миллионов долларов на транзитные расходы) и документации, а также может отправлять своих представителей в различные ведомства. Команде Байдена нужно заключать контракты с четырьмя тысячами сотрудников (1200 из которых должны еще потом пройти одобрение в Сенате), а также готовить их к работе на будущих местах – а на все это нужны деньги и доступ.Однако глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена победителем президентских выборов – по ее мнению, результат еще не определен. И это большая проблема для Байдена. Если деньги на работу штаба они найдут у частных спонсоров (как нашел Джордж Буш-младший в 2000 году после того, как его победа оспаривалась в суде), то вот доступ к документации и «десантников» в федеральные учреждения они никак без вердикта УОС не получат. Значит, у них не будет возможности получать секретную информацию и плавно въезжать в повестку управления страной.Неудивительно, что на Мерфи сразу же ополчился американский истеблишмент. Либералы требуют от нее незамедлительно начать процедуры – ведь CNN же признала победу Байдена, так почему Эмили Мерфи не доверяет мнению уважаемого издания?Кое-кто уверяет, что Мерфи должна будет признать итоги выборов после решения Коллегии выборщиков – однако, напомним, сами выборщики (которые на голосовании официально избирают президента США) соберутся лишь 14 декабря. То есть примерно через месяц. А значит, все это время Эмили Мерфи имеет полное право не верить CNN и прочим американским СМИ, уверяющим, что Байден избран президентом США.И поверить она должна лишь в том случае, если Трамп сам признает поражение. Поэтому демократы обратились и к самой администрации действующего президента. Редакция самого CNN призвала Дональда Трампа поступиться собственными амбициями и сделать так, как сделал Барак Обама в 2016 году (пригласил победившего Трампа в Белый дом для транзита власти).Министры внутренней безопасности уверяют, что страна находится «в эпицентре двух кризисов – коронавирусного и экономического», поэтому «мы не можем задерживать транзит власти ни на один день». «Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, как быстро и четко федеральное правительство продемонстрирует уважение к воле американского народа и начнет плавный и мирный процесс передачи власти», – заявила член переходной команды Байдена Джен Псаки (да-да, та самая Псаки, которая жгла глаголом как представитель Госдепа при администрации Обамы).Правда, ее красноречие Трампа почему-то не убеждает – действующий президент США не видит никаких оснований соглашаться с победой конкурента. Ни моральных, ни даже политических. Да, в США уже были прецеденты, когда один из кандидатов не хотел признавать поражение. Например, Ричард Никсон в 1960-м, уверенный в том, что сторонники его оппонента Джона Кеннеди подтасовали результаты в Техасе и Иллинойсе. Однако в итоге, по словам Скотта Ферриса (автора книги о Никсоне), «он понял, что если не согласится стать добропорядочным проигравшим, то его политическому будущему конец».У Трампа такой дилеммы нет – президенту 74 года, и он вряд ли пойдет на выборы в 2024 году (если, конечно, не захочет побить Байдена на один год и стать самым пожилым избранным президентом в истории США). Он просто хочет спокойно править до 2024 года – и отказ признавать поражение является элементом его стратегии по сохранению Белого дома. Наряду с валом судебных исков, а также сбором штыков.Демократов очень напрягает тот факт, что Трамп проводит зачистку силового блока. Он уволил со своего поста главу Пентагона Марка Эспера и назначил на его место руководителя Национального контртеррористического центра (NCTC) 55-летнего Кристофера Миллера. Уволены были также другие высокопоставленные сотрудники Пентагона – на их место пришли лоялисты президента. Кресла шатаются и под директорами ФБР и ЦРУ.Они не понимают, что хочет Трамп. Развязать себе руки перед объявлением гражданской войны? Устроить «большую победоносную» внешнюю авантюру против Ирана или Китая? Или банально пытается гарантировать лояльность «штыков» в случае, если он выиграет дело в Верховном суде, а демократы эту победу признать откажутся, после чего выведут на улицу мародеров и люмпенов из Black Lives Matter, а также других фундаменталистских организаций?Так что если кто-то думал, что Хатхи (главный слон из «Маугли») сдох, то он ошибается. Трамп еще поборется за свое место на водопое. А госсекретарь США Помпео в ответ на все претензии о срыве транзита заявил, что никаких проблем с передачей власти нет – передачей, по его словам, «второй администрации Трампа».Автор: Геворг Мирзаян для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: выборы, Результаты, Трамп, Байден — статья прочитана 200 раз Комментарии