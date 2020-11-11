Папа Римский призвал католиков молиться о покорности роботов людям 🔊 Воспроизвести Папа Римский Франциск призвал католиков всего мира помолиться о том, чтобы роботы и иные формы искусственного интеллекта не превратились в опасность для человечества.



Заявление главы Католической церкви опубликовано 11 ноября в сети на видеохостинге YouTube.



Франциск отметил, что искусственный интеллект и роботы способствуют изменению мира к лучшему, но только в случае правильного использования этих технологий.



Иначе, отметил он, развитие технического прогресса приведет к усилению социального неравенства и глобальным вызовам для всего человечества, сообщает



Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ватикан вместе с корпорациями Microsoft и IBM представил «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». Заявление главы Католической церкви опубликовано 11 ноября в сети на видеохостинге YouTube.Франциск отметил, что искусственный интеллект и роботы способствуют изменению мира к лучшему, но только в случае правильного использования этих технологий.Иначе, отметил он, развитие технического прогресса приведет к усилению социального неравенства и глобальным вызовам для всего человечества, сообщает ИА REGNUM. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ватикан вместе с корпорациями Microsoft и IBM представил «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». ИА “Regnum” Категории: технологии, в мире Ключевые слова: Папа Римский, робот — статья прочитана 98 раз Комментарии