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Более половины украинцев заявили о вере в нормализацию отношений с Россией
Почти 60% жителей Украины верят, что в будущем их страна наладит отношения с Россией, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает ВЗГЛЯД.
«В общем, 57% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией против 30% тех, кто считает, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные/конфликтные отношения», – передает РИА «Новости» содержание опроса.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме телефонного интервью с 17 по 24 октября. Опрошены 1 тыс. 502 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».
vz.ru
География: Украина
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