Тихановская приедет в Ригу, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Несмотря на карантин, лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запланировала визит в Латвию в пятницу, 13 ноября, сообщила Mixnews пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передает



«Светлана Тихановская приняла решение лично прилететь в Ригу для встречи с политическими деятелями Латвии, чтобы обсудить ситуацию в республике Беларусь», – рассказала Красулина.



Сообщается, что Тихановская выступит в конференции The Riga conference 2020, также у нее запланирована встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. Несмотря на карантин, лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская запланировала визит в Латвию в пятницу, 13 ноября, сообщила Mixnews пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передает PRESS.LV «Светлана Тихановская приняла решение лично прилететь в Ригу для встречи с политическими деятелями Латвии, чтобы обсудить ситуацию в республике Беларусь», – рассказала Красулина.Сообщается, что Тихановская выступит в конференции The Riga conference 2020, также у нее запланирована встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.



Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с властью и напомнила, что для этого она инициировала создание переговорного органа – координационного совета, сообщает



В среду белорусский бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, который ранее вышел из СИЗО после встречи представителей оппозиции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где обсуждались возможные поправки в конституцию, заявил, что создал структуру для организации диалога между оппозицией и властью. Он заявил, что руководители координационного совета оппозиции вступили в контакт с его командой и уже выслали десятки страниц предложений по изменению законодательства. Вместе с тем пресс-служба совета оппозиции заявила в сообщении для СМИ, что координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства.



"Как и все мирные беларусы, мы хотим настоящего диалога. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – координационного совета", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее telegram-канале.



Она подчеркнула, что "случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия (со стороны силовиков к протестующим - ред.), освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко". Политик заявила, что темой диалога видит не реформу конституции, а новые свободные выборы.



Вместе с тем пока, по ее мнению, власть предлагает белорусам "имитацию диалога". "Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - подчеркнула Тихановская.



Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.



После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. * * *Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с властью и напомнила, что для этого она инициировала создание переговорного органа – координационного совета, сообщает РИА Новости В среду белорусский бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, который ранее вышел из СИЗО после встречи представителей оппозиции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где обсуждались возможные поправки в конституцию, заявил, что создал структуру для организации диалога между оппозицией и властью. Он заявил, что руководители координационного совета оппозиции вступили в контакт с его командой и уже выслали десятки страниц предложений по изменению законодательства. Вместе с тем пресс-служба совета оппозиции заявила в сообщении для СМИ, что координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства."Как и все мирные беларусы, мы хотим настоящего диалога. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – координационного совета", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее telegram-канале.Она подчеркнула, что "случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия (со стороны силовиков к протестующим - ред.), освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко". Политик заявила, что темой диалога видит не реформу конституции, а новые свободные выборы.Вместе с тем пока, по ее мнению, власть предлагает белорусам "имитацию диалога". "Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - подчеркнула Тихановская.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. press.lv , РИА Новости Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, активисты, Тихановская — статья прочитана 151 раз Комментарии