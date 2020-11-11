По покупке судна-хранилища СПГ Klaipedos nafta будут консультировать англичане и норвежцы 🔊 Воспроизвести



Консультировать государственную компанию Klaipedos nafta в вопросе покупки судна-хранилища сжиженного природного газа (СПГ) Independence или другого подобного судна будут эксперты из Великобритании и Норвегии.



По юридическим вопросам предприятие за максимальную сумму 1,045 млн евро будет консультировать английская Holman Fenwich Wilan, по коммерческим вопросам за 120 тыс. евро – английская Quality Energy Developments Consulting, по техническим вопросам за 230 тыс. евро - норвжеская DNV GL, сообщила Klaipedos nafta.



Компания отмечает, что зарубежные эксперты помогут провести проект в жизнь своевременно и с наименьшими затратами.



Klaipedos nafta до конца 2024 года по закону должна приобрести газохранилище с регазификационным оборудованием, выбрав самое выгодное в экономическом отношении предложение.



Компания с 2014 году арендует плавучее газохранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор истекает в 2024 году



Северный инвестиционный банк предоставил компании заем в размере до 160 млн евро на покупку судна-газохранилища. Консультировать государственную компанию Klaipedos nafta в вопросе покупки судна-хранилища сжиженного природного газа (СПГ) Independence или другого подобного судна будут эксперты из Великобритании и Норвегии.По юридическим вопросам предприятие за максимальную сумму 1,045 млн евро будет консультировать английская Holman Fenwich Wilan, по коммерческим вопросам за 120 тыс. евро – английская Quality Energy Developments Consulting, по техническим вопросам за 230 тыс. евро - норвжеская DNV GL, сообщила Klaipedos nafta.Компания отмечает, что зарубежные эксперты помогут провести проект в жизнь своевременно и с наименьшими затратами.Klaipedos nafta до конца 2024 года по закону должна приобрести газохранилище с регазификационным оборудованием, выбрав самое выгодное в экономическом отношении предложение.Компания с 2014 году арендует плавучее газохранилище Independence у норвежской компании Hoegh LNG. Договор истекает в 2024 годуСеверный инвестиционный банк предоставил компании заем в размере до 160 млн евро на покупку судна-газохранилища. BNS Категории: технологии, экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии