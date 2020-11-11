Россия закрыла торгпредства в Литве и на Украине 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Наталья Селиверстова



Россия ликвидировала торговые представительства в Литве и на Украине, сообщает



Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Закрыть их в сентябре предложил Минпромторг. В ведомстве напомнили, что летом правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.



Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.



После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах. Россия ликвидировала торговые представительства в Литве и на Украине, сообщает РИА Новости Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Закрыть их в сентябре предложил Минпромторг. В ведомстве напомнили, что летом правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: закрытие, торгпредство География: Россия — статья прочитана 660 раз Комментарии