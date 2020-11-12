Дошколята и младшие школьники Литвы смогут учиться без масок 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство в среду внесло коррективы в условия карантина и разрешило воспитанникам дошкольных учреждений и ученикам младших классов учиться без масок, также дополнены исключения, разрешающие услуги общественного питания в некоторых учреждениях.



В решении кабмина предусмотрено, что обязательное ношение масок в общественных местах для детей старше 6 лет не распространяется на время учебного процесса в дошкольных учебных учреждениях и младших классах школы или на территории этих учреждений.



По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, международные организации строго не рекомендуют носить маски детям до 5 лет, а для детей 6-11 лет носить маски могут быть рекомендованы, но необязательны.



По предложению Министерства здравоохранения разрешено предоставлять услуги по организации общественного питания в учебных заведениях, учреждениях социальных услуг, здравоохранения, системы обороны, исправительных учреждениях и следственных изоляторах,в Центре регистрации иностранцев и др.



Карантин введен в Литве на три недели в минувшую субботу, министр здравоохранения говорил, что, скорее всего, он будет продлен. Литовское правительство в среду внесло коррективы в условия карантина и разрешило воспитанникам дошкольных учреждений и ученикам младших классов учиться без масок, также дополнены исключения, разрешающие услуги общественного питания в некоторых учреждениях.В решении кабмина предусмотрено, что обязательное ношение масок в общественных местах для детей старше 6 лет не распространяется на время учебного процесса в дошкольных учебных учреждениях и младших классах школы или на территории этих учреждений.По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, международные организации строго не рекомендуют носить маски детям до 5 лет, а для детей 6-11 лет носить маски могут быть рекомендованы, но необязательны.По предложению Министерства здравоохранения разрешено предоставлять услуги по организации общественного питания в учебных заведениях, учреждениях социальных услуг, здравоохранения, системы обороны, исправительных учреждениях и следственных изоляторах,в Центре регистрации иностранцев и др.Карантин введен в Литве на три недели в минувшую субботу, министр здравоохранения говорил, что, скорее всего, он будет продлен. BNS Категории: здоровье, образование Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии