Кабмин Литвы назначил ренту вдовы сигнатария К. Бразаускене 🔊 Воспроизвести Кристина Бразаускене



В среду правительство Литвы назначило ренту вдовы сигнатария (подписанта Акта о независимости Литвы) Кристине Бразаускене.



В решении указывается, что государственная вдовья рента назначается задним числом – с 23 июля 2010 года. С этого времени у К. Бразаускене, по данным Фонда соцстрахования, нет подлежащих страхованию доходов.



За десятилетний период К. Бразаускене должна получить около 37 тыс. евро, а затем, каждый месяц ей будет выплачиваться рента, которая сейчас составляет 331,11 евро (25% от размера сигнатарской ренты).



В понедельник К. Бразаускене сообщила BNS, что добивается вдовьей сигнатарской ренты, поскольку она не получила ренты президентской вдовы.



Ренту вдовью сигнатарскую ренту может получить супруг покойного сигнатария. Она не выплачивается, если у овдовевшего супруга есть доходы, подлежащие страхованию.



По данным Реестрового центра, К. Бразаускене является членом правления компания Imperiva (оператор гостиницы Crown Plaza Vilnius) и Embex.



В интервью BNS К. Бразаускене сказала, что у нее давно нет связи с этими управляемыми сыном компаниями.



К. Бразаускене добивалась ренты вдовы президента, однако в июле 2014 года Конституционный суд пояснил, что положение закона, закрепляющее эту ренту, противоречит Конституции.



А. Бразаускас был президентом Литвы в 1993–1998 годах. В среду правительство Литвы назначило ренту вдовы сигнатария (подписанта Акта о независимости Литвы) Кристине Бразаускене.В решении указывается, что государственная вдовья рента назначается задним числом – с 23 июля 2010 года. С этого времени у К. Бразаускене, по данным Фонда соцстрахования, нет подлежащих страхованию доходов.За десятилетний период К. Бразаускене должна получить около 37 тыс. евро, а затем, каждый месяц ей будет выплачиваться рента, которая сейчас составляет 331,11 евро (25% от размера сигнатарской ренты).В понедельник К. Бразаускене сообщила BNS, что добивается вдовьей сигнатарской ренты, поскольку она не получила ренты президентской вдовы.Ренту вдовью сигнатарскую ренту может получить супруг покойного сигнатария. Она не выплачивается, если у овдовевшего супруга есть доходы, подлежащие страхованию.По данным Реестрового центра, К. Бразаускене является членом правления компания Imperiva (оператор гостиницы Crown Plaza Vilnius) и Embex.В интервью BNS К. Бразаускене сказала, что у нее давно нет связи с этими управляемыми сыном компаниями.К. Бразаускене добивалась ренты вдовы президента, однако в июле 2014 года Конституционный суд пояснил, что положение закона, закрепляющее эту ренту, противоречит Конституции.А. Бразаускас был президентом Литвы в 1993–1998 годах. BNS Категории: экономика, общество, история Ключевые слова: Бразаускас, вдова, рента. президент География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии