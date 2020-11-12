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Кабмин Литвы назначил ренту вдовы сигнатария К. Бразаускене
В среду правительство Литвы назначило ренту вдовы сигнатария (подписанта Акта о независимости Литвы) Кристине Бразаускене.
В решении указывается, что государственная вдовья рента назначается задним числом – с 23 июля 2010 года. С этого времени у К. Бразаускене, по данным Фонда соцстрахования, нет подлежащих страхованию доходов.
За десятилетний период К. Бразаускене должна получить около 37 тыс. евро, а затем, каждый месяц ей будет выплачиваться рента, которая сейчас составляет 331,11 евро (25% от размера сигнатарской ренты).
В понедельник К. Бразаускене сообщила BNS, что добивается вдовьей сигнатарской ренты, поскольку она не получила ренты президентской вдовы.
Ренту вдовью сигнатарскую ренту может получить супруг покойного сигнатария. Она не выплачивается, если у овдовевшего супруга есть доходы, подлежащие страхованию.
По данным Реестрового центра, К. Бразаускене является членом правления компания Imperiva (оператор гостиницы Crown Plaza Vilnius) и Embex.
В интервью BNS К. Бразаускене сказала, что у нее давно нет связи с этими управляемыми сыном компаниями.
К. Бразаускене добивалась ренты вдовы президента, однако в июле 2014 года Конституционный суд пояснил, что положение закона, закрепляющее эту ренту, противоречит Конституции.
А. Бразаускас был президентом Литвы в 1993–1998 годах.
Ключевые слова: Бразаускас, вдова, рента. президент
География: Литва
Комментарии
Хх
12 ноября, 10:05
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Какая жадность! Передала гостиницу сыну и стала бедной овечкой?
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