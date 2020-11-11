ГИБАЭ требует от европейских регуляторов остановить работу БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) потребовала от европейских регуляторов ядерной безопасности остановить работу Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), а также как можно скорее решить проблемы с ядерной безопасностью.



ГИБАЭ сообщила, что отношение Беларуси к тому, что проведенные тесты БелАЭС не идентифицировали никаких недостатков безопасности проекта, является "безответственным и недопустимым".



Как отмечает инспекция, Беларусь с опозданием более чем на месяц представила экспертам ответы лишь на один из четырех блоков вопросов. Нет ответов и на вопросы Литвы.



Членов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) на этой неделе призвали потребовать, чтобы Беларусь как можно скорее дала ответы на вопросы.



БелАЭС, которую Литва считает небезопасной, 3 ноября начала выработку электроэнергии, однако с полудня 8 ноября приостановила выработку.



Министерство энергетики Беларуси в понедельник сообщило, что на станции пришлось заменить "некоторое электротехническое измерительное оборудование", но причины не указало.



Белорусские СМИ писали, что взорвалось несколько транфсорматоров напряжения, поэтому была остановлена турбина первого ректора, но это неподтвержденная информация.



Литва в среду вручила Беларуси ноту протеста, в которой просит Минск предоставить официальную информацию об инциденте на БелАЭС. Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) потребовала от европейских регуляторов ядерной безопасности остановить работу Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), а также как можно скорее решить проблемы с ядерной безопасностью.ГИБАЭ сообщила, что отношение Беларуси к тому, что проведенные тесты БелАЭС не идентифицировали никаких недостатков безопасности проекта, является "безответственным и недопустимым".Как отмечает инспекция, Беларусь с опозданием более чем на месяц представила экспертам ответы лишь на один из четырех блоков вопросов. Нет ответов и на вопросы Литвы.Членов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) на этой неделе призвали потребовать, чтобы Беларусь как можно скорее дала ответы на вопросы.БелАЭС, которую Литва считает небезопасной, 3 ноября начала выработку электроэнергии, однако с полудня 8 ноября приостановила выработку.Министерство энергетики Беларуси в понедельник сообщило, что на станции пришлось заменить "некоторое электротехническое измерительное оборудование", но причины не указало.Белорусские СМИ писали, что взорвалось несколько транфсорматоров напряжения, поэтому была остановлена турбина первого ректора, но это неподтвержденная информация.Литва в среду вручила Беларуси ноту протеста, в которой просит Минск предоставить официальную информацию об инциденте на БелАЭС. BNS Категории: экономика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 200 раз Комментарии