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Лидер соцдемов проиграл выборы главы фракции ЛСДП

глава СДПЛ Гинтаутас Палуцкас


Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас проиграл выборы главы парламентской фракции. В новом сейме фракцию ЛСДП возглавит Альгирдас Сисас.

Глава фракции избран на один год.

Фракция постановила предложить кандидатуру Г. Палуцкаса в вице-председатели сейма.

В сейме нового созыва у социал-демократов будет 13 мандатов.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, выборы, фракция, соцдемы
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 ноября, 17:30

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