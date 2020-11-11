Лидер соцдемов проиграл выборы главы фракции ЛСДП 🔊 Воспроизвести глава СДПЛ Гинтаутас Палуцкас



Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас проиграл выборы главы парламентской фракции. В новом сейме фракцию ЛСДП возглавит Альгирдас Сисас.



Глава фракции избран на один год.



Фракция постановила предложить кандидатуру Г. Палуцкаса в вице-председатели сейма.



В сейме нового созыва у социал-демократов будет 13 мандатов. Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас проиграл выборы главы парламентской фракции. В новом сейме фракцию ЛСДП возглавит Альгирдас Сисас.Глава фракции избран на один год.Фракция постановила предложить кандидатуру Г. Палуцкаса в вице-председатели сейма.В сейме нового созыва у социал-демократов будет 13 мандатов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, фракция, соцдемы География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии