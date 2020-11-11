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Лидер соцдемов проиграл выборы главы фракции ЛСДП
Председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас проиграл выборы главы парламентской фракции. В новом сейме фракцию ЛСДП возглавит Альгирдас Сисас.
Глава фракции избран на один год.
Фракция постановила предложить кандидатуру Г. Палуцкаса в вице-председатели сейма.
В сейме нового созыва у социал-демократов будет 13 мандатов.
инф."Обзор" BNS.LT
География: Литва
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