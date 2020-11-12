А месяц будет плыть и плыть, Роняя вёсла по озёрам...

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31 октября, вопреки разгулу COVID-19 и накануне ухода Литвы на всеобщий карантин, в Алитусском центре культуры национальных меньшинств состоялся фестиваль «Есенинская золотая осень». Соблюдая все предписания по проведению мероприятий, мы успели поблагодарить нашего зрителя юбилейным концертом.



Любителям творчества Сергея Есенина дали возможность услышать полюбившиеся романсы и порадовали песнями, написанными нашими современниками



Открывая 23 фестиваль «Есенинская золотая осень», посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, прозвучал голос Сергея Есенина.



Алитусский ансамбль «Рябинушка» исполнил:



«Покраснела рябина», слова С.Есенина, музыка Стаса Михайлова;



«С добрым утром», слова Сергея Есенина, музыка Георгия Струве; Любителям творчества Сергея Есенина дали возможность услышать полюбившиеся романсы и порадовали песнями, написанными нашими современникамиОткрывая 23 фестиваль «Есенинская золотая осень», посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, прозвучал голос Сергея Есенина.Алитусский ансамбль «Рябинушка» исполнил:



«Отговорила роща золотая...», слова Сергея Есенина.



На протяжении двадцати трёх лет наш концерт посвящается международному празднику «Есенинской поэзии», который празднуется 3 октября, в день рождения поэта.











Вера Шурскене исполняет «Вы помните» сл. С. Есенина,



Светлана Альминскиене исполнила «Там, где клён шумит…» сл. С. Есенина



Ирина Бабраускене исполняет «Ах, эта красная рябина» сл. С. Есенина



Фестиваль «Есенинская золотая осень» объединил творческие коллективы разных направлений и жанров. А всё начиналось с исполнения романса, любимого песенного жанра во все времена. Впервые на фестивале выступил ансамбль «Ивушки» под руководством Любы и Александра Илларионовых.



В этом году, в особенных условиях пандемии, не все творческие коллективы могли приехать, поддержать традицию - каждую осень собираться в Алитусе.



Прекрасные песни «Сыпь, тальянка», «Тёмна ноченька, не спится» (слова Сергея Есенина) в исполнении Владимира Рышкевича зритель услышали в прямом включении из Вильнюса.











Ансамбль «Мозаика» на стихи С. Есенина исполнил песню «Тихо струится река серебристая...».



Ансамбль «Рябинушка», не нарушая традиций, вмести с гостями фестиваля исполнил романс «Не жалею, не зову, не плачу», ставший гимном фестиваля, а в заключение концерта подарили зрителям и гостям песню «Дорогою добра».



Ежегодный фестиваль «Есенинская золотая осень» ждет вас в следующем году.



Спасибо всем за то, что вы сегодня с нами.



Если можно о чем скорбеть,



Значит, можно чему улыбаться.



Сергей Есенин



Ирина БАБРАУСКЕНЕ,



художественный руководитель АЦКНМ



Фото: Гинтас Бабраускас, директор АЦКНМ







«Над окошком месяц», слова Сергея Есенина;«Отговорила роща золотая...», слова Сергея Есенина.На протяжении двадцати трёх лет наш концерт посвящается международному празднику «Есенинской поэзии», который празднуется 3 октября, в день рождения поэта.Фестиваль «Есенинская золотая осень» объединил творческие коллективы разных направлений и жанров. А всё начиналось с исполнения романса, любимого песенного жанра во все времена. Впервые на фестивале выступил ансамбль «Ивушки» под руководством Любы и Александра Илларионовых.В этом году, в особенных условиях пандемии, не все творческие коллективы могли приехать, поддержать традицию - каждую осень собираться в Алитусе.Прекрасные песни «Сыпь, тальянка», «Тёмна ноченька, не спится» (слова Сергея Есенина) в исполнении Владимира Рышкевича зритель услышали в прямом включении из Вильнюса.Ансамбль «Мозаика» на стихи С. Есенина исполнил песню «Тихо струится река серебристая...».Ансамбль «Рябинушка», не нарушая традиций, вмести с гостями фестиваля исполнил романс «Не жалею, не зову, не плачу», ставший гимном фестиваля, а в заключение концерта подарили зрителям и гостям песню «Дорогою добра».Ежегодный фестиваль «Есенинская золотая осень» ждет вас в следующем году.Спасибо всем за то, что вы сегодня с нами. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Алитус, «Есенинская золотая осень» География: Литва, Алитус — статья прочитана 169 раз Комментарии