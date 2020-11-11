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Узбекистан получил 120 млн долларов на развитие железных дорог
Кредит в размере $121 млн на модернизацию сети железных дорог на востоке Узбекистана одобрил Азиатский банк развития (АБР), сообщили в пресс-службе банка.
В АБР отметили, что выделенные средства придадут импульс развитию экономики в Ферганской долине, а также улучшат транспортную сеть региона.
В Банке напомним, что в 2017 году было выделено $80 млн на электрификацию 145,1 км железных дорог между городам Пап, Наманган и Андижан. Отмечается, что новый кредит позволит увеличить пропускную способность участка.
Кроме того, в АБР надеются на развитие туризма, повышение доступности образования и медицины через развитие сети железных дорог. В настоящее время железная дорога обеспечивает 30−40% грузоперевозок в стране, сообщает ИА REGNUM.
Категории: экономика
Ключевые слова: железные дороги, Узбекистан, Азиатский банк развития
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