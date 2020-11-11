Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Планирующийся в 2021 году дефицит сектора власти может быть выше предусмотренного сейчас в проекте бюджета показаля в 5% внутреннего валового продукта (ВВП), говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).



"Все будет зависеть от цифр, которые окажутся в уточненном проекта бюджета. Если говорить о внесенном сейчас бюджете, то, на мой взгляд, возросли риски того, что этот дефицит превысит базовый вариант 5%", - сказал в среду журналистам Витас Василяускас.



По его словам, в нынешний проект бюджета не включены расходы, которые в следующем году могут потенциально быть выделены на борьбу с пандемией коронавируса, также не все ясно со средствами Инструмента восстановления и повышения устойчивости экономики Евросоюза (ЕС), получение которых планируется. Планирующийся в 2021 году дефицит сектора власти может быть выше предусмотренного сейчас в проекте бюджета показаля в 5% внутреннего валового продукта (ВВП), говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк)."Все будет зависеть от цифр, которые окажутся в уточненном проекта бюджета. Если говорить о внесенном сейчас бюджете, то, на мой взгляд, возросли риски того, что этот дефицит превысит базовый вариант 5%", - сказал в среду журналистам Витас Василяускас.По его словам, в нынешний проект бюджета не включены расходы, которые в следующем году могут потенциально быть выделены на борьбу с пандемией коронавируса, также не все ясно со средствами Инструмента восстановления и повышения устойчивости экономики Евросоюза (ЕС), получение которых планируется. "С учеотом всех возможных рисков (...), если на борьбу с пандемией в следующем году будет выделено столько же средств, сколько в этом году, то в самом худшем сценарии дефицит может быть выше почти на 2 проц. пункта (7% ВВП - BNS)", – сказал В. Василяускас.



Он подчеркнул, что и планирующийся в этом году дефицит сектора власти более 8% ВВП, и размер бюджета следующего года не должны удивлять, так как они обусловлены объективными мерами по борьбе с пандемией коронавируса.



"Показатль спада литовской экономики в этом году будет одним из лучших в ЕС, но дефицит бюджета будет одним из самых больших. Дефицит в 5-7% в следующем году тоже не должен удивлять (...) Увеличение дефицита в этом и следующем году - естественное явление, так как надо реагировать на ситуацию и проводить антициклическую политику, но нужна и стратегия выхода", - сказал В. Василяускас.



"Стратегия выхода, стратегия снижения долга в среднесрочный период будет очень важным фактором", - добавил он.



По словам главы центробанка, от стратегии снижения госдолга, соотношение которого с ВВП будет самым большим в истории Литвы, в среднесрочном периоде будет зависеть и цена займов, а также расходы на обслуживание госдолга.



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Цены на промышленную продукцию, проданную производителями в Литве в октябре по сравнению с октябрем 2019 года снизились на 9,2%, а по сравнению с августом того же года – выросли на 0,3%.



За вычетом нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,7%, а за месяц - повысились на 0,3%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 6,9%, без учета нефтепродуктов – на 1,7%, а за месяц почти не изменились, а без учета рафинированных нефтепродуктов – выросли на 0,1%.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год упали на 10,9%, без учета нефтепродуктов – на 1,7%, а за месяц выросли на 0,5%, а за вычетом нефтепродуктов – выросли на 0,4%.



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Одна из крупнейших в Балтийских странах компаний по управлению активами INVL Asset Management учредила фонд INVL Tvaraus misko ir zemes ukio paskirties zemes fondas II, предназначенный для инвестиций в леса и землю. Во время первичного размещения акций в фонд было привлечено 32,45 млн евро средств частных инвесторов, а размер фонда достигает 100 млн евро.



Фонд будет инвестировать в слаженно развиваемые леса и земли сельхозназначения в регионе Балтийского моря, а также в Центральной и Восточной Европе, сообщила INVL.



"Этот фонд мы считаем продолжением фонда INVL Baltijos misku fondas I, стартовавшего в 2017 году, только более универсальным и с более широкой географией", – отметил глава подразделения частного капитала INVL Asset Management Витаутас Плункснис.



По утверждению нового партнера фонда Мартинаса Самулёниса, планируется инвестироваться в балтийские леса, в которых доминируют хвойные деревья, а также в землю сельхозназначения. Позднее планируется расширять имеющийся портфель в странах Востока Евросоюза, где планируется получить инвестиционную отдачу и стабильный регуляционный климат.



Новый фонд зарегистрирован в Люксембурге и управляется одним из крупнейших поставщиков услуг администрации фондов в Европе Apex Group. Фонд предназначен для ведомственных и частных инвесторов из стран Евросоюза.



В данный момент фонд не зарегистрирован для публичного размещения в Литве.



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В 2018 году расходы литовских промышленных предприятий на защиту окружающей среды в 2019 году составили 220,4 млн евро – на 24,9% больше, чем в 2018-ом, сообщил Департамент статистки.



Расходы на защиту водных ресурсов составили основную часть расходов, предназначенных для охраны природы – в прошлом году они увеличились на 32,2% до 148,2 млн евро и составили 67,2% всех расходов промышленных предприятий на экологию.



В прошлом году за защиту воздуха предприятия выделили 38,2 млн евро (на 50,7% больше, чем в 2018 году), или 17,3% всех расходов на экологию, на переработку отходов – 31,3 млн евро (на 12,7% меньше), или 14,2%, а на прочую природоохранную деятельность – 2,7 млн евро ( на 17,2% меньше), или 1,2 %.



Инвестиции компаний в охрану природы в прошлом году, по сравнению с 2018 годом, выросли на 51,3% до 106,2 млн евро – это составило 48,2% всех расходов промышленных компаний на экологию.



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Обосновавшая в Каунасе два года назад германская компания по производству электрокомпонентов для автомобилей Hella намерена расширяться – в предприятие в течение нескольких лет компания инвестирует еще несколько десятков миллионов евро и к 2025 году создаст около 250 новых рабочих мест.



"Планирующиеся инвестиции являются еще одним шагом, в стремлении поощрить потенциал предприятия, особенно с учетом основных тенденций в автомобильной промышленности, например, автономное вождение", – отмечает в пресс-релизе исполнительный директор Hella Lithuania Тобиас Похлшмидт.



Летом следующего года в Каунасе планируется произвести новые компоненты, например, предназначенные для управления энергией, сообщила компания.



Hella построила новый завод за 30 млн евро в сентябре 2018 года, здесь производятся датчики, линейные приводы и различные компоненты фотоэлектроники, в компании работают более 180 человек.



Hella действует в 35 странах, в них работают 36 тыс. работников. В финансовом году периода 2019-2020 года ее продажи составили 5,8 млрд евро.



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В связи с тем, что Литва в будущем планирует установить в Балтийском море парк ветряных установок мощностью 700 мегаватт, вице-министр энергетики Ритис Кевелайтис сообщил, что уже обсуждается и дальнейшее развитие этого проекта.



Он отметил, что на втором этапе реализации проекта будет инсталлировано еще 700 мегаватт мощности, а общий потенциал ветряных установок в море составит почти 1,4 тыс. мегаватт.



"Если говорит о еще более поздних этапах, то это открытый вопрос, и также возможность для региональных проектов", – заявил в среду Р. Кевелайтис на удаленной конференции Offshore Klaipeda.



По его словам, один лишь первый этап развития проекта, который должен быть завершен самое позднее до 2030 года, может удовлетворить около 25% потребности страны в электроэнергии, это будет крупнейший источник производства электроэнергии в Литве.



"Он (проект – BNS) также привлечет более 1 млрд евро частных инвестиций, поэтому важно говорить об экономической выгоде и возможностях в Клайпедском регионе", – добавил вице-министр.



Он утверждает, что утверждает, что территория, отведенная под проект составит около 138 километров, она находится в 30 километрах от берега у Паланги и в 43 км. от Клайпедского порта. Для таких установок там подходящая скорость ветра и глубина моря.



Сейму уже представлены несколько поправок к закону, которые позволят оборудовать в Балтийском море парк ветряных установок в 700 мегаватт. Если они будут приняты до Рождества, то аукцион мощности этой электроэнергии может состояться в 2023 году.



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Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor за девять месяцев года заработала 14,501 млн евро чистой прибыли - в 3,4 раза меньше, чем за такой же период прошлого года (49,965 млн евро).



Только в третьем квартала прибыль группы была 22,23 млн евро - на 31,6% больше, чем в третьеи квартале 2019 года, указано в отчете Luminor за девять месяцев.



Активы Luminor за период с начала года увеличились на 3,3% и в конце сентября составляли 14,195 млрд евро. Кредитный портфель банка в странах Балтии уменьшился на 5,8% до 9,627 млрд евро, из них 4,26 млн евро пришлось на Литву.



Портфель вкладов банка с начала года увеличился на 8,2% и в конце сентября был 11,07 млрд евро, из которых 6,401 млрд евро пришлось на Литву.



Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк, у которого есть подразделения в Литве и Латвии. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии