Литва запросила у Минска официальную информацию об инциденте на БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литва просит Беларусь предоставить официальную информацию об инциденте, произошедшем на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) в воскресенье, его причинах и влиянии на процесс запуска станции и атомную безопасность.



Об этом говориться в ноте, врученной в среду Министерством иностранных дел Минску, сообщило ведомство.



МИД отмечает, что Литве и всей международной общественности важно руководствоваться официальной информацией о ситуации на АЭС, основанной на фактах.



На минувшей неделе БелАЭС была подключена к системе электропередачи, а с полудня воскресенья она перестала производить электроэнергию.



В понедельник белорусское Министерство энергетики сообщило, на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины этого шага не указывались. Литва просит Беларусь предоставить официальную информацию об инциденте, произошедшем на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) в воскресенье, его причинах и влиянии на процесс запуска станции и атомную безопасность.Об этом говориться в ноте, врученной в среду Министерством иностранных дел Минску, сообщило ведомство.МИД отмечает, что Литве и всей международной общественности важно руководствоваться официальной информацией о ситуации на АЭС, основанной на фактах.На минувшей неделе БелАЭС была подключена к системе электропередачи, а с полудня воскресенья она перестала производить электроэнергию.В понедельник белорусское Министерство энергетики сообщило, на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины этого шага не указывались. Между тем, белорусские СМИ сообщили, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.



В понедельник литовский Центр радиационной безопасности сообщил, что в Литве не было выявлено повышения радиационного фона, поэтому у населения нет оснований для беспокойства.



Производство электроэнергии на БелАЭС началось в минувший вторник, тогда станция действовала на мощности 250 мегаватт, а в выходные дни Минск информировал, что мощность первого реактора была повышена до 400 мегаватт.



Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией сразу же, как только станция начала производить электроэнергию – 3 ноября. BNS Категории: политика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: безопасность, угроза, нота, авария, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 248 раз Комментарии