Премьеру Литвы вручена медаль Балтийской Ассамблеи 🔊 Воспроизвести Саулюс Сквернялис



Литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису вручена награда Балтийской Ассамблеи – медаль за заслуги в сотрудничестве по реализации совместных проектов Балтийского региона.



"Лишь действуя вместе, мы становимся сильнее и можем добиться прекрасных результатов. Невзирая на все вызовы, реальные и важные задачи были выполнены по реализации совместных региональных проектов, как синхронизации, так и транспортной инфраструктуры", – сказал премьер в среду, принимая награду.



Медаль Балтийской Ассамблеи вручается ежегодно за поддержание единства и сотрудничества Балтийских стран, за исключительный вклад в реализацию совместных региональных проектов.



Балтийская Ассамблея является органом международного сотрудничества парламентариев Латвии, Литвы и Эстонии в различных областях, созданным в 1991 году в Таллинне. Литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису вручена награда Балтийской Ассамблеи – медаль за заслуги в сотрудничестве по реализации совместных проектов Балтийского региона."Лишь действуя вместе, мы становимся сильнее и можем добиться прекрасных результатов. Невзирая на все вызовы, реальные и важные задачи были выполнены по реализации совместных региональных проектов, как синхронизации, так и транспортной инфраструктуры", – сказал премьер в среду, принимая награду.Медаль Балтийской Ассамблеи вручается ежегодно за поддержание единства и сотрудничества Балтийских стран, за исключительный вклад в реализацию совместных региональных проектов.Балтийская Ассамблея является органом международного сотрудничества парламентариев Латвии, Литвы и Эстонии в различных областях, созданным в 1991 году в Таллинне. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: награда, Балтийская ассамблея, Сквернялис, проекты — статья прочитана 216 раз Комментарии