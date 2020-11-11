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Премьеру Литвы вручена медаль Балтийской Ассамблеи
Литовскому премьеру Саулюсу Сквернялису вручена награда Балтийской Ассамблеи – медаль за заслуги в сотрудничестве по реализации совместных проектов Балтийского региона.
"Лишь действуя вместе, мы становимся сильнее и можем добиться прекрасных результатов. Невзирая на все вызовы, реальные и важные задачи были выполнены по реализации совместных региональных проектов, как синхронизации, так и транспортной инфраструктуры", – сказал премьер в среду, принимая награду.
Медаль Балтийской Ассамблеи вручается ежегодно за поддержание единства и сотрудничества Балтийских стран, за исключительный вклад в реализацию совместных региональных проектов.
Балтийская Ассамблея является органом международного сотрудничества парламентариев Латвии, Литвы и Эстонии в различных областях, созданным в 1991 году в Таллинне.
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: награда, Балтийская ассамблея, Сквернялис, проекты
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