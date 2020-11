Discovery и MEGOGO объявляют о стратегическом партнерстве в Литве и на 12 других рынках Восточной Европы и Азии 🔊 Воспроизвести Подписчики MEGOGO получат доступ к новому развлекательному стриминговому онлайн-сервису Discovery+.











Discovery и MEGOGO заключили соглашение о стратегическом партнерстве по запуску Discovery+ на базе медиасервиса MEGOGO в 13 странах Восточной Европы и Азии. Компании создадут площадку документального, спортивного и лайфстайл-контента для подписчиков MEGOGO.



• С декабря 2020 году на пользователей MEGOGO ждет множество приключений, свадебных программ, спортивных соревнований и вкусных шоу. Кроме того, вместе с экспертами пользователи медиасервиса будут рыться в автомобилях, раскрывать настоящие преступления и погружаться в исторические события.



Подписчикам MEGOGO будут доступны тысячи часов VOD (video-on-demand) и множество спортивного топ-контента на Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD. Программы VOD будут охватывать ключевые передачи документальной и развлекательной библиотеки, как «Золотая лихорадка», «Махинаторы», «Большие! С Ричардом Хаммондом», «Виза невесты. Виза жениха», «Оденься к свадьбе», «Доктор «Прыщик», «Джо Экзотик: тигры, ложь и сокрытие», «Кто убил Джеффри Эпштейна». Также в указанных странах зрители впервые увидят премиальный документальный контент Discovery в формате 4K. А любители спорта получат еще больше лайв-матчей и обзоров премиальных спортивных событий Eurosport, в частности Открытый чемпионат Франции по теннису, также известен как «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Австралии, Олимпийские игры и тому подобное.



Екатерина Михайлович, главный менеджер по коммерческому развитию Discovery CEEMCA, MEA & Russia, отметила: «Мы очень рады разделить этот важный момент с компанией MEGOGO, которая поддерживала нас в стремлении объединить как можно больше поклонников развлекательных шоу и расширить охват территории в нашем регионе. Нам особенно приятно представить наше портфолио на этой инновационной платформе, что создает безупречный пользовательский опыт, а теперь еще и будет обеспечивать просмотр документального и спортивного контента брендов Discovery».



Джейми Кук, GSVP Discovery CEEMCA, MEA & Russia, разделяет оптимистический настрой: «Новое партнерство призвано удовлетворить спрос на развлекательные и спортивные шоу. У нас прекрасные отношения с партнерами. Для нас это путь к созданию мощного совместного предложения для потребителей. Мы будем развивать партнерство и в дальнейшем, используя лучший в своем классе контент с брендами, историями и персонажами, которые полюбились и зрителям, и нашим партнерам».



Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO, отметил: «Мы всегда стремимся предоставлять пользователям качественный контент. И очень гордимся тем, что запускаем Discovery+ — сервис с невероятным развлекательным контентом и большим каталогом, в котором даже самые искушенные зрители найдут для себя что-то интересное и полезное. С нетерпением ждем запуска в декабре 2020 года».











О Discovery



Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) — мировой лидер в сфере real life развлечений, обслуживающий страстную аудиторию суперфанов по всему миру контентом, который вдохновляет, информирует и развлекает. Discovery предоставляет более 8000 часов оригинального программирования каждый год и занимает лидирующие позиции в категории глубоко любимых жанров контента по всему миру. Доступный в 220 странах и территориях и почти на 50 языках, Discovery – это новатор платформы, доступный зрителям на всех экранах, включая продукты TV Everywhere, такие как портфель приложений GO; сервисы потоковой передачи напрямую потребителю, такие как Eurosport Player и MotorTrend OnDemand; цифровой и социальный контент от Group Nine Media и стратегический альянс с PGA TOUR для создания международного дома гольфа. Портфель премиальных брендов Discovery включает Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet и Science Channel, а также OWN: Oprah Winfrey Network в США, Discovery Kids в Латинской Америке и Eurosport, ведущий поставщик высококачественных видов спорта местного значения и место проведения Олимпийских игр в Европе. Для получения дополнительной информации посетите https://corporate.discovery.com и подпишитесь на @DiscoveryIncTV в социальных сетях.



О MEGOGO



MEGOGO — один из крупнейших медиасервисов в Восточной Европе для просмотра видео, телевидения и прослушивания аудио. Ежемесячная аудитория составляет 55 миллионов уникальных пользователей. Каталог ресурсов — более 100 тысяч часов контента. Медиасервис сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими. MEGOGO меняет привычки пользователей к потреблению современного контента: телевидение с интерактивными функциями, высококачественные фильмы и мультфильмы, система рекомендаций контента на основе предпочтений, собственные интерактивные тематические каналы, отдельный раздел с играми на Smart TV, тысячи аудиокниг и подкастов. MEGOGO доступен на Smart TV, медиаплеерах, Apple TV, Android TV, игровых консолях, смартфонах и планшетах iOS и Android, а также на компьютерах. MEGOGO – провайдер развлечений, которому всегда есть чем занять своих пользователей. Для получения дополнительной информации посетите https://megogo.net/. Инф. «Обзора»