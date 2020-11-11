Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону 🔊 Воспроизвести



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, для повышения безопасности граждан.



«Мы должны работать над пересмотром функционирования Шенгенской зоны, чтобы она стала зоной безопасности, что предполагает усиление безопасности внешних границ ЕС и улучшение механизмов оценки работы Шенгена, включая санкции в отношении тех, кто не соблюдает свои обязательства», – заявил французский лидер по итогам видеоконференции лидеров Австрии, Германии и Нидерландов, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом, передает



Президент Франции также высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, для повышения безопасности граждан.«Мы должны работать над пересмотром функционирования Шенгенской зоны, чтобы она стала зоной безопасности, что предполагает усиление безопасности внешних границ ЕС и улучшение механизмов оценки работы Шенгена, включая санкции в отношении тех, кто не соблюдает свои обязательства», – заявил французский лидер по итогам видеоконференции лидеров Австрии, Германии и Нидерландов, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.Президент Франции также высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности. На прошлой неделе Макрон заявил о необходимости пересмотра шенгенской системы, чтобы добиться большего контроля на ее границе. За последние три месяца, по его словам, в стране удалось предотвратить 32 теракта и усилить борьбу с терроризмом. Также готовится новый проект закона, его представят 9 декабря. В свою очередь официальный представитель ЕК заявил, что Европейская комиссия (ЕК) выступает за свободное передвижения внутри Шенгенской зоны при усилении контроля на внешних границах.



Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом». В понедельник вооруженные люди устроили в Вене стрельбу. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. vz.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: границы, Франция, контроль, Шенген, террористы, Макрон — статья прочитана 164 раза Комментарии