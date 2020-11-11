Президент или самозванец. Подводные камни американских выборов 🔊 Воспроизвести Фото © Shutterstock



Скандальные выборы президента США — 2020 ожидает следующий этап. 15 декабря выборщики решат исход президентских выборов — и мы узнаем, кто из двух кандидатов станет следующим главой 50 штатов на ближайшие четыре года.



Согласно традиции главу страны выбирают не прямо, как, например, в России или во Франции, подсчитывая голоса всех избирателей, а 538 выборщиками. Их число всегда равняется количеству представителей штатов в конгрессе. Это, как правило, самые известные люди в округе, которым на партийных съездах делегируют право народа голосовать.



Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которых ему будет достаточно для того, чтобы быть победителем на президентских выборах. С такими сообщениями выступили американские телеканалы, в том числе CNN, NBC и Fox News. Согласно традиции главу страны выбирают не прямо, как, например, в России или во Франции, подсчитывая голоса всех избирателей, а 538 выборщиками. Их число всегда равняется количеству представителей штатов в конгрессе. Это, как правило, самые известные люди в округе, которым на партийных съездах делегируют право народа голосовать.Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которых ему будет достаточно для того, чтобы быть победителем на президентских выборах. С такими сообщениями выступили американские телеканалы, в том числе CNN, NBC и Fox News.



— 15 декабря процесс не завершится, так как выборщик голосует сам и анонимно, нет стопроцентной обязанности проголосовать за того кандидата, от чьей партии ты был выбран. Таков нюанс архаичной американской системы. По сути, все сегодняшние подсчёты — это предварительные вещи. Но, повторюсь, выборщик от демократов не обязан голосовать за кандидата, от которого он был назначен, мнение может у него поменяться. И такие прецеденты были. Правда, не массовые, — отметил политолог Алексей Мартынов.



В то время как Джозеф Байден формирует новую команду, Дональд Трамп уже сообщил, что его юристы будут разбираться с этими результатами. Так, Трамп уже подал иск в штате Аризона, согласно которому были допущены ошибки при подсчёте, в результате чего некоторые голоса были не засчитаны. Кроме того, поданы иски в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Сообщается о том, что команда Трампа требует остановить пересчёт, так как "не был обеспечен достаточный доступ к местам подсчёта голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчёта".



— Нужно оперировать доказанными фактами, нужно следить за тем, что Рудольф Джулиани либо кто-то ещё из команды Трампа вносит в американские суды, и уже на основании этого строить некую концепцию законности или незаконности избрания Джозефа Байдена. Не стоит уподобляться нашим американским партнёрам, которые до проведения выборов уже говорят о нарушениях и фальсификациях, — сказал Лайфу политолог Алексей Мухин.



Поскольку признание Байдена президентом США уже началось, вслед за частью американских СМИ подтянулись руководители иностранных государств. Так, поздравление в "Твиттере" отправил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, там же отметился президент Франции Эмманюэль Макрон и многие другие: "президент" Венесуэлы по версии пользователей "Фейсбука" Хуан Гуайдо, лидер Белоруссии по версии Литвы Светлана Тихановская, а также бывший президент Украины Пётр Порошенко и нынешний Владимир Зеленский. В Кремле решили дождаться официальных результатов выборов.



— Мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления. Тогда (на президентских выборах 2016 года. — Прим. Лайфа) не было анонсов юридического оспаривания, — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Хотелось бы уточнить, что в данном случае речь идёт прежде всего о том, что очень большое количество голосов было либо получено сомнительным путём, либо, наоборот, потеряно по дороге. При этом команда Байдена всячески пытается это замалчивать, отвергать, не видеть. Как полагает Алексей Мухин, вся либеральная медиамашина настроена на то, чтобы вычистить это из американской истории.



— Те девиации, которые мы наблюдали, как минимум говорят о том, что были серьёзные нарушения. Где-то по дороге потерялось 300 тысяч бюллетеней, образовалось около 1,7 миллиона мёртвых душ, никакого допуска наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, не было. Всё это, разумеется, наводит на грустные рассуждения, но для достоверности нужно проверять. Есть важный момент: либеральные и демократические СМИ очень активно выступают за Байдена, с одной стороны, это тоже нехороший признак, но с другой — они четыре года назад испытали огромное потрясение и унижение и теперь стараются его компенсировать по всем законам американского психоанализа, — отметил Мухин.



Как полагает публицист и аналитик Александр Роджерс, Байден, если его всё-таки изберут, первым делом начнёт решать проблемы внутреннего характера, а уже потом, если получится, внешние.



— Специалисты американского Минфина сообщали, что они уже ввели все санкции, какие могли, так что возможности по новым будут ограничены. Первое время Байдену в целом будет не до того, так как республиканцы сохранили за собой верхнюю палату и сократили количество демократов в нижней, так что борьба с соперниками станет основным занятием. Что касается внешней политики, всё достаточно сложно. Договориться с китайцами быстро не получится — это длительный процесс. Да и на каких условиях? Например, отмена тарифов с обеих сторон будет не на пользу Америке. Да и интеллектуальные способности Байдена оставляют желать лучшего. Как показали дебаты, лидер Демпартии всё чаще забывает, где он и к кому обращается, — заявил эксперт.



Тут надо сказать, что новоявленный победитель Джозеф Байден, в общем-то, для должности не совсем готов. Дедушке уже 77 лет, он иногда путает, на какую должность избирается (называет себя кандидатом в конгрессмены), путает Трампа с Бушем, не узнаёт супругу. Кроме того, чисто теоретически Байдену может грозить самый настоящий импичмент, так как по формальным признакам он занимался укрывательством преступления собственного сына. Как полагает публицист Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, всё это говорит о системном кризисе, который ничем хорошим для США не закончится.



— Американцев, по всей видимости, текущее положение дел устраивает, все счастливы, довольны, бегают, голосуют, выдают какие-то невероятные проценты явки. Но, судя по всему, у них внутри элиты произошёл серьёзнейший раскол, нам ещё при Обаме внезапно сообщили, что Америкой рулят не избранный президент и сенаторы, а какое-то глубинное государство, которое уже назначает президента, который при нём вроде менеджера, обслуживающего интересы этого глубинного государства, и вот в этом вот государстве мы раскол и наблюдаем. СМИ находятся в руках непонятных людей, которые посреди выступления действующего президента вдруг выключают трансляцию, вылезает какая-то физиономия и говорит, что президент врёт. Раньше такое и представить было нельзя, а теперь вот так. Надо отметить, что раскол этот наметился на фоне серьёзного капиталистического финансово-политического кризиса и ничем хорошим кончиться не может, — заявил Пучков.



Немаловажен и тот факт, что за четыре года пребывания у власти Трамп не сумел наладить систему отношений со СМИ. Действуя согласно собственной парадигме, что любая новость хорошая, если это не некролог, Дональд Трамп нажил целое созвездие именитых идейных врагов, которые не постесняются идти до конца.



Автор: Никита Юрченко для С момента выборов — 3 ноября — в Соединённых Штатах Америки почти неделю шёл подсчёт голосов избирателей. Особенность американской системы позволяет отдать свой голос и по почте, и на избирательном участке. В отдельных штатах достаточно предъявить чек на оплату услуг ЖКХ, чтобы обеспечить право избирать. Поэтому подведение итогов достаточно растянуто по времени. Наблюдателей, тем более от иностранных государств, на выборах тоже нет, в итоге финальный результат получается таким, что многим становится непонятно: а где тут, собственно, выборы?— 15 декабря процесс не завершится, так как выборщик голосует сам и анонимно, нет стопроцентной обязанности проголосовать за того кандидата, от чьей партии ты был выбран. Таков нюанс архаичной американской системы. По сути, все сегодняшние подсчёты — это предварительные вещи. Но, повторюсь, выборщик от демократов не обязан голосовать за кандидата, от которого он был назначен, мнение может у него поменяться. И такие прецеденты были. Правда, не массовые, — отметил политолог Алексей Мартынов.В то время как Джозеф Байден формирует новую команду, Дональд Трамп уже сообщил, что его юристы будут разбираться с этими результатами. Так, Трамп уже подал иск в штате Аризона, согласно которому были допущены ошибки при подсчёте, в результате чего некоторые голоса были не засчитаны. Кроме того, поданы иски в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Сообщается о том, что команда Трампа требует остановить пересчёт, так как "не был обеспечен достаточный доступ к местам подсчёта голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчёта".— Нужно оперировать доказанными фактами, нужно следить за тем, что Рудольф Джулиани либо кто-то ещё из команды Трампа вносит в американские суды, и уже на основании этого строить некую концепцию законности или незаконности избрания Джозефа Байдена. Не стоит уподобляться нашим американским партнёрам, которые до проведения выборов уже говорят о нарушениях и фальсификациях, — сказал Лайфу политолог Алексей Мухин.Поскольку признание Байдена президентом США уже началось, вслед за частью американских СМИ подтянулись руководители иностранных государств. Так, поздравление в "Твиттере" отправил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, там же отметился президент Франции Эмманюэль Макрон и многие другие: "президент" Венесуэлы по версии пользователей "Фейсбука" Хуан Гуайдо, лидер Белоруссии по версии Литвы Светлана Тихановская, а также бывший президент Украины Пётр Порошенко и нынешний Владимир Зеленский. В Кремле решили дождаться официальных результатов выборов.— Мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления. Тогда (на президентских выборах 2016 года. — Прим. Лайфа) не было анонсов юридического оспаривания, — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Хотелось бы уточнить, что в данном случае речь идёт прежде всего о том, что очень большое количество голосов было либо получено сомнительным путём, либо, наоборот, потеряно по дороге. При этом команда Байдена всячески пытается это замалчивать, отвергать, не видеть. Как полагает Алексей Мухин, вся либеральная медиамашина настроена на то, чтобы вычистить это из американской истории.— Те девиации, которые мы наблюдали, как минимум говорят о том, что были серьёзные нарушения. Где-то по дороге потерялось 300 тысяч бюллетеней, образовалось около 1,7 миллиона мёртвых душ, никакого допуска наблюдателей, в том числе от ОБСЕ, не было. Всё это, разумеется, наводит на грустные рассуждения, но для достоверности нужно проверять. Есть важный момент: либеральные и демократические СМИ очень активно выступают за Байдена, с одной стороны, это тоже нехороший признак, но с другой — они четыре года назад испытали огромное потрясение и унижение и теперь стараются его компенсировать по всем законам американского психоанализа, — отметил Мухин.Как полагает публицист и аналитик Александр Роджерс, Байден, если его всё-таки изберут, первым делом начнёт решать проблемы внутреннего характера, а уже потом, если получится, внешние.— Специалисты американского Минфина сообщали, что они уже ввели все санкции, какие могли, так что возможности по новым будут ограничены. Первое время Байдену в целом будет не до того, так как республиканцы сохранили за собой верхнюю палату и сократили количество демократов в нижней, так что борьба с соперниками станет основным занятием. Что касается внешней политики, всё достаточно сложно. Договориться с китайцами быстро не получится — это длительный процесс. Да и на каких условиях? Например, отмена тарифов с обеих сторон будет не на пользу Америке. Да и интеллектуальные способности Байдена оставляют желать лучшего. Как показали дебаты, лидер Демпартии всё чаще забывает, где он и к кому обращается, — заявил эксперт.Тут надо сказать, что новоявленный победитель Джозеф Байден, в общем-то, для должности не совсем готов. Дедушке уже 77 лет, он иногда путает, на какую должность избирается (называет себя кандидатом в конгрессмены), путает Трампа с Бушем, не узнаёт супругу. Кроме того, чисто теоретически Байдену может грозить самый настоящий импичмент, так как по формальным признакам он занимался укрывательством преступления собственного сына. Как полагает публицист Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, всё это говорит о системном кризисе, который ничем хорошим для США не закончится.— Американцев, по всей видимости, текущее положение дел устраивает, все счастливы, довольны, бегают, голосуют, выдают какие-то невероятные проценты явки. Но, судя по всему, у них внутри элиты произошёл серьёзнейший раскол, нам ещё при Обаме внезапно сообщили, что Америкой рулят не избранный президент и сенаторы, а какое-то глубинное государство, которое уже назначает президента, который при нём вроде менеджера, обслуживающего интересы этого глубинного государства, и вот в этом вот государстве мы раскол и наблюдаем. СМИ находятся в руках непонятных людей, которые посреди выступления действующего президента вдруг выключают трансляцию, вылезает какая-то физиономия и говорит, что президент врёт. Раньше такое и представить было нельзя, а теперь вот так. Надо отметить, что раскол этот наметился на фоне серьёзного капиталистического финансово-политического кризиса и ничем хорошим кончиться не может, — заявил Пучков.Немаловажен и тот факт, что за четыре года пребывания у власти Трамп не сумел наладить систему отношений со СМИ. Действуя согласно собственной парадигме, что любая новость хорошая, если это не некролог, Дональд Трамп нажил целое созвездие именитых идейных врагов, которые не постесняются идти до конца.Автор: Никита Юрченко для ЛАЙФ life.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: выборы, аналитика, Трамп, Байден — статья прочитана 192 раза Комментарии