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Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другим вирусом
Британские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у ранее не болевших COVID-19 пациентов, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на портале Science, передает ВЗГЛЯД.
Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 пациентов. При этом в публикации утверждается, что антитела появились у пациентов после заражения другим «родственным» вирусом, передает РИА «Новости».
Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.
Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.
В минувшее воскресенье число выявленных случаев коронавируса в мире, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 50 млн человек.
vz.ru
Категории: здоровье, образование
Ключевые слова: лечение, вирус, исследование, ученые
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