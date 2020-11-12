Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другим вирусом 🔊 Воспроизвести



Британские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у ранее не болевших COVID-19 пациентов, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на портале Science, передает



Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 пациентов. При этом в публикации утверждается, что антитела появились у пациентов после заражения другим «родственным» вирусом, передает РИА «Новости».



Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.



Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.



В минувшее воскресенье число выявленных случаев коронавируса в мире, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 50 млн человек. Британские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у ранее не болевших COVID-19 пациентов, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на портале Science, передает ВЗГЛЯД Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 пациентов. При этом в публикации утверждается, что антитела появились у пациентов после заражения другим «родственным» вирусом, передает РИА «Новости».Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.В минувшее воскресенье число выявленных случаев коронавируса в мире, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 50 млн человек. vz.ru Категории: здоровье, образование Ключевые слова: лечение, вирус, исследование, ученые — статья прочитана 164 раза Комментарии