В ФРГ призвали новую администрацию США отказаться от санкций по «Северному потоку – 2» 🔊 Воспроизвести



США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2», говорится в заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса в связи прошедшими в США выборами.



«Американское вмешательство в европейские дела должно уйти в прошлое. США и ЕС нуждаются друг в друге как партнерах на равных», – передает его слова



«В том, что касается санкционной политики, мы должны найти путь к согласованным действиям на основе международного права. Угрозы введения санкций против европейских энергетических проектов, таких как «Северный поток – 2», должны быть сняты с повестки дня», – добавил Хермес. США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2», говорится в заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса в связи прошедшими в США выборами.«Американское вмешательство в европейские дела должно уйти в прошлое. США и ЕС нуждаются друг в друге как партнерах на равных», – передает его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.«В том, что касается санкционной политики, мы должны найти путь к согласованным действиям на основе международного права. Угрозы введения санкций против европейских энергетических проектов, таких как «Северный поток – 2», должны быть сняты с повестки дня», – добавил Хермес. По словам главы OAOEV, в годы президентства Дональда Трампа «трансатлантические отношения подверглись серьезным испытаниям», в том числе сотрудничество Европы с Россией и странами Восточной Европы. «К этому относятся угрозы экстерриториальных санкций против европейских компаний, поучения в энергетической политике и односторонние американские шаги в Центральной и Восточной Европе и на Западных Балканах. (…) ЕС и Германия воспринимались [в США] больше как противник, нежели партнер», – подчеркнул он.



Вместе с тем Хермес отметил, что «трансатлантические конфликты не растворятся и при президенте Джозефе Байдене», однако появляется больше шансов на возвращение к кооперации и цивилизованному диалогу. vz.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, США, маршрут, СП-2 — статья прочитана 186 раз Комментарии