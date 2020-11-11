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В ФРГ призвали новую администрацию США отказаться от санкций по «Северному потоку – 2»



США должны в будущем отказаться от вмешательства в дела ЕС и прекратить угрожать санкциями, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2», говорится в заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса в связи прошедшими в США выборами.

«Американское вмешательство в европейские дела должно уйти в прошлое. США и ЕС нуждаются друг в друге как партнерах на равных», – передает его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.

«В том, что касается санкционной политики, мы должны найти путь к согласованным действиям на основе международного права. Угрозы введения санкций против европейских энергетических проектов, таких как «Северный поток – 2», должны быть сняты с повестки дня», – добавил Хермес.
По словам главы OAOEV, в годы президентства Дональда Трампа «трансатлантические отношения подверглись серьезным испытаниям», в том числе сотрудничество Европы с Россией и странами Восточной Европы. «К этому относятся угрозы экстерриториальных санкций против европейских компаний, поучения в энергетической политике и односторонние американские шаги в Центральной и Восточной Европе и на Западных Балканах. (…) ЕС и Германия воспринимались [в США] больше как противник, нежели партнер», – подчеркнул он.

Вместе с тем Хермес отметил, что «трансатлантические конфликты не растворятся и при президенте Джозефе Байдене», однако появляется больше шансов на возвращение к кооперации и цивилизованному диалогу.
vz.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, США, маршрут, СП-2
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добавлена сегодня, 11 ноября, 15:00

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