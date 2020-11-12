Во Франции нашли потерянное почтовым голубем письмо немецкого офицера 🔊 Воспроизвести



Во французском Эльзасе обнаружили письмо немецкого офицера, которое было потеряно почтовым голубем более 100 лет назад.



Как пишет



Предполагается, что письмо летом 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось манёвров в Эльзасе, который входил тогда в состав Германской империи.



Всего было отправлено четыре копии письма, однако одно из них по неизвестной причине было потеряно почтовым голубем. Находку 2020 года выставили в музее.



Ранее сообщалось, что самый дорогой почтовый голубь в мире продан на аукционе в Бельгии за рекордную сумму — €1,252 млн. Во французском Эльзасе обнаружили письмо немецкого офицера, которое было потеряно почтовым голубем более 100 лет назад.Как пишет RT со ссылкой на AFP, спрятанное в алюминиевую капсулу письмо было случайно обнаружено в районе коммуны Ингерсайм гуляющей парой. В капсуле был рукописный текст на немецком языке, который расшифровали в местном музее.Предполагается, что письмо летом 1910 года было отправлено офицером пехотного полка своему командиру и касалось манёвров в Эльзасе, который входил тогда в состав Германской империи.Всего было отправлено четыре копии письма, однако одно из них по неизвестной причине было потеряно почтовым голубем. Находку 2020 года выставили в музее.Ранее сообщалось, что самый дорогой почтовый голубь в мире продан на аукционе в Бельгии за рекордную сумму — €1,252 млн. russian.rt.com Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: война, письмо, Франция, находка, голубь — статья прочитана 161 раз Комментарии