The Washington Post США : Австралия доверилась науке и практически избавилась от коронавируса



Австралии, численность населения которой составляет 26 миллионов человек, удалось практически полностью предотвратить вторую волну пандемии в то время, как в Европе и США заболеваемость продолжает стремительно расти. Как австралийцы добились успеха, читайте в статье.



Сидней — Сиднейский оперный театр снова открыл свои двери. Почти 40 тысяч зрителей посетили финал Национальной регбийной лиги, который прошел в Сиднее. Сотрудников призывают вернуться в офисы. Добро пожаловать в Австралию — страну, ставшую примером успешной борьбы с пандемией.



Этой стране, численность населения которой составляет 26 миллионов человек, удалось практически полностью справиться с передачей коронавируса внутри сообщества, предотвратив вторую волну пандемии в то время, как в Европе и Соединенных Штатах заболеваемость продолжает стремительно расти. Сидней — Сиднейский оперный театр снова открыл свои двери. Почти 40 тысяч зрителей посетили финал Национальной регбийной лиги, который прошел в Сиднее. Сотрудников призывают вернуться в офисы. Добро пожаловать в Австралию — страну, ставшую примером успешной борьбы с пандемией.Этой стране, численность населения которой составляет 26 миллионов человек, удалось практически полностью справиться с передачей коронавируса внутри сообщества, предотвратив вторую волну пандемии в то время, как в Европе и Соединенных Штатах заболеваемость продолжает стремительно расти.



Между тем в Соединенных Штатах 52 тысячи 49 человек были госпитализированы, и 10 тысяч 445 человек попали в отделения интенсивной терапии, согласно данным Covid Tracking Project — проекта, в рамках которого идет сбор данных по распространению коронавируса. В среду суточный прирост числа заболевших в Соединенных Штатах практически достиг 100 тысяч человек, и 233 тысячи человек уже умерли от этого заболевания — жуткая цифра, даже если учесть численность населения Соединенных Штатов. Для сравнения в Австралии от коронавируса умерли всего 907 человек.



«Я никогда не думала, что мы действительно сможем приблизиться к нулю, что само по себе поразительно, — сказала Шэрон Левин (Sharon Lewin), директор мельбурнского Института инфекционных заболеваний и иммунологии имени Питера Доэрти (Peter Doherty Institute for Infection and Immunity), который в феврале предоставил прогнозы, послужившие основой для разработки мер по борьбе с распространением вируса. — Я постоянно выходила из дома, бронировала столики в ресторанах, закупалась в магазинах, ходила на маникюр и в парикмахерскую».



Пока Северная Америка, Европа, Индия, Бразилия и другие страны изо всех сил стараются взять стремительно растущую заболеваемость под контроль, Австралия служит работающей в режиме реального времени дорожной картой, указывающей, как демократии могут справиться с пандемией. Опыт Австралии вместе с опытом Новой Зеландии демонстрирует, что успех в сдерживании распространения коронавируса не ограничен восточноазиатскими странами (Сингапур, Южная Корея, Тайвань) или странами, находящимися под управлением авторитарных лидеров (Китай, Вьетнам).



По словам экспертов, успех Австралии обусловлен несколькими причинами чисто практического характера. Эта страна решила быстро и накрепко запечатать свои границы — многие другие страны, особенно в Европе, не решились на такой шаг. Чиновники сферы здравоохранения быстро мобилизовали человеческие ресурсы, чтобы отслеживать и изолировать отдельные вспышки. Кроме того, в отличие от Соединенных Штатов все австралийские штаты либо полностью закрыли внутренние границы с соседними штатами, либо жестко ограничили передвижения между штатами, а порой даже внутри них.



Однако, вероятно, самым главным стало то, что лидеры страны вне зависимости от их идеологических взглядов убедили австралийцев с самого начала отнестись к пандемии серьезно и подготовили их к тому, что им, возможно, придется на время отказаться от своих гражданских свобод — свобод, которые они не теряли даже во время обеих мировых войн.



«Мы сказали обществу: это серьезно, нам необходимо ваше сотрудничество», — отметила Мэрилуиз Маклоз (Marylouise McLaws), эпидемиолог из Университета Нового Южного Уэльса и советник Всемирного организации здравоохранения. По словам Маклоз, отсутствие обид и ненависти между партиями повысило эффективность этого послания.



Консервативный премьер-министр Скотт Моррисон (Scott Morrison) сформировал национальный кабинет из лидеров штатов, называемых премьерами, чтобы координировать решения и их реализацию. Политические конфликты по большей части утихли — как минимум на начальном этапе, — и многие австралийцы увидели, что их политики работают вместе, чтобы предотвратить общенациональный кризис здравоохранения.



«Независимо от того, за кого вы голосуете, большинство австралийцев согласны с тем, что их лидеры действительно заботятся о своих избирателях и доверяют науке, — сказала Маклоз. — Я думаю, это очень сильно помогло».



Прислушались к советам медиков



Готовность австралийцев подчиняться правилам — особенно в Мельбурне, жители которого выдержали длительный жесткий локдаун, введенный властями, — является отражением таких политических позиций, которые отличаются от позиций жителей многих частей Соединенных Штатов. В стране, где обязательное голосование обычно приводит к власти левоцентристских или правоцентристских политических лидеров, правительства как правило рассматриваются как инструменты решения проблем общества, а не как их причины.



Борьбу Австралии с распространением коронавируса возглавил бывший консультант McKinsey & Co и выпускник Йельского университета Грег Хант (Greg Hunt) — министр здравоохранения страны. Хант и Моррисон работали с премьерами штатов — которые отвечали за меры в области охраны общественного здоровья, принимаемые на уровне конкретных штатов, — чтобы разработать единый подход к борьбе с пандемией.



Правительство закрыло границы Австралии для всех путешественников, прибывающих из Китая, 1 февраля, то есть в тот же день, что и администрация Трампа в Соединенных Штатах. Но в отличие от администрации Трампа, которая резко критиковала ведущего американского эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи (Anthony S. Fauci), Хант с самого начала прислушивался к мнению экспертов в области общественного здоровья.



«В январе и феврале мы сконцентрировались на том, чтобы ограничить риск катастрофической вспышки заболеваемости, — сказал Хант в одном из своих интервью. — У нас был четкий стратегический план, сочетавший в себе линию сдерживания роста заболеваемости и наращивание мощностей».



«Мы закрыли границы и сконцентрировались на тестировании, отслеживании контактов и социальном дистанцировании, — добавил он. — Мы нарастили свои мощности по борьбе с распространением этого вируса среди детей и пожилых людей, а также в больницах. Мы вложили средства в покупку аппаратов ИВЛ, а также в разработку вакцин и методов лечения».



Министерство Ханта контролировало закупку огромного количества защитных средств и одежды, включая маски, ношение которых стало обязательным со 2 августа в штате Виктория, где находится Мельбурн.



После того как в Мельбурне заболевший коронавирусом врач, которому было уже за 70 лет, успел полечить более 70 человек, прежде чем ему поставили диагноз, Хант распорядился ускорить реализацию рассчитанного на 10 лет плана по постепенному внедрению практики видео-консультаций с врачами. Спустя всего 10 дней практически любой житель Австралии уже мог проконсультироваться с врачом по интернету в рамках национальной системы здравоохранения Австралии.



Когда частные клиники заявили, что они находятся на грани разорения, потому что им пришлось отменить все несрочные операции, правительство вмешалось и предоставило им финансовую помощь, чтобы помочь сохранить места в клиниках, которые в случае необходимости можно было бы использовать для лечения пациентов с коронавирусом.



Между тем Хант обсуждал сложившуюся ситуацию со своей женой, Полой Хант (Paula Hunt), которая прежде работала медсестрой в инфекционном отделении и которая сохранила копию бестселлера научной писательницы Лори Гарретт (Laurie Garrett) 1995 года под названием «Грядущая чума: новые заболевания в мире, утратившем баланс» (The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance). «Это очень ценно, когда у вас есть надежный источник объективных замечаний», — сказал Хант.



Не все прошло гладко



Координация не всегда была идеальной, и промахи тоже случались. Федеральные чиновники были не слишком довольны жестким локдауном в Мельбурне, и им казалось, что перекрытие границ между штатами — это чрезмерный шаг. Хант, Моррисон и федеральные советники в области здравоохранения пытались критиковать эти правила, не подрывая доверие к принимаемым властями мерам в целом.



Хотя результаты опросов общественного мнения демонстрировали мощную поддержку жестких мер, многие люди в результате серьезно пострадали. В Австралии началась первая за последние 29 лет рецессия, предприятия малого бизнеса закрылись, а сообщений об экономическом спаде становится все больше. Во вторник, 3 ноября, протест против локдауна в Мельбурне перерос в столкновения с полицией, которая арестовала в общей сложности 404 человек.



В какой-то момент показалось, что успехи Австралии на ранних этапах оказались под угрозой, — когда не слишком надежные меры по обеспечению безопасности в отелях Мельбурна, где находились вернувшиеся домой путешественники, привели ко второй вспышке заболеваемости в июле. К августу ежедневно фиксировалось более 700 случаев заболевания. Казалось, Австралия вот-вот потеряет контроль над коронавирусом.



Тогда практически вся общественная жизнь в Мельбурне замерла. Спустя 111 дней локдауна суточный прирост заболевших упал ниже 5. 28 октября чиновники штата разрешили жителям выходить из дома без всяких причин. В настоящее время в Австралии действует запрет на возвращение граждан или резидентов из-за рубежа. Это решения властей стало тяжелым ударом для 7,5 миллиона иммигрантов.



16 октября Австралия открыла свои границы с Новой Зеландией, где, несмотря на отдельные вспышки, вторая волна заболеваемости так и не началась. Правительство страны ждет результатов испытаний четырех вакцин, в разработку которых оно вложило средства. По словам Ханта, большинство австралийцев получат доступ к вакцине к середине следующего года, что станет важным шагом на пути к возобновлению поездок по стране и за границу.



16 октября Австралия открыла свои границы с Новой Зеландией, где, несмотря на отдельные вспышки, вторая волна заболеваемости так и не началась. Правительство страны ждет результатов испытаний четырех вакцин, в разработку которых оно вложило средства. По словам Ханта, большинство австралийцев получат доступ к вакцине к середине следующего года, что станет важным шагом на пути к возобновлению поездок по стране и за границу.

Автор: Одиссей Патрик (A. Odysseus Patrick) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ