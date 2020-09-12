В понедельник для клайпедских тюленят-найдёнышей начнётся новая жизнь 🔊 Воспроизвести







Уже в этот понедельник, 14 сентября 2020 года, двенадцать тюленей из Морского музея Литвы вернутся в Балтийское море. Весной этого года помощь музейных специалистов потребовалась рекордному количеству тюленей - в музей поступило двадцать истощённых тюленят. Один из них не выжил.



В этом году вообще был установлен очередной антирекорд - впервые специалистам музея пришлось позаботиться о тюлене весом менее 10 килограммов, говорится в пресс-релизе, распространённом Морским музеем Литвы.



«В море, в первую очередь, мы выпускаем тюленей весом не менее 40 килограммов, - сказал Арунас Грушас, руководитель Отдела морских млекопитающих и птиц.



Этот биолог спас около полутора сотен тюленей за более чем 30 лет своей работы, большинство из которых вернулись в свой родной дом - в Балтийское море. В этом году вообще был установлен очередной антирекорд - впервые специалистам музея пришлось позаботиться о тюлене весом менее 10 килограммов, говорится в пресс-релизе, распространённом Морским музеем Литвы.«В море, в первую очередь, мы выпускаем тюленей весом не менее 40 килограммов, - сказал Арунас Грушас, руководитель Отдела морских млекопитающих и птиц.Этот биолог спас около полутора сотен тюленей за более чем 30 лет своей работы, большинство из которых вернулись в свой родной дом - в Балтийское море.



В этом году подопечные получили забавные и запоминающиеся жемайтийские имена: Koisis, Zliosė, Juoris, Klecks, Ruculis, Puodė, Tešlius, Žebelė, Ciongs, Drapana, Dziegorėlis, Gaida, Videlčius, Kresniukas, Kurdupelis, Balgalvė, Kvietka, Gleizius, Ciuocė, Meškis, Kloika.



Арунас Грушас был рад, что выборы имен стали настоящим отдыхом для специалистов музея после долгого, напряжённого и тяжелого лечения и реабилитации животных.











«У всех тюленей было много проблем, - вспоминает Арунас. - Помимо обычного - истощения, диареи, добавился ещё один вирус, похожий на ветрянку, а также то, что из-за нехватки места они жили тесно, поэтому легко заражались друг от друга. Кроме того, у них ещё и разные характеры - не все борются за еду, поэтому их отталкивали более злые, и из-за не все не могли набрать необходимого для свободы веса».



Пока строится Центр реабилитации животных Балтийского моря (его планируют завершить через год), тюленей лечат в одном из кабинетов административного здания, где есть две ванных. Потом их отправляют в карантинное помещение и в бассейн музея. Всех тюленей лечили антибиотиками.



Остальные девять тюленей будут выпущены в Балтику, когда им удастся набрать необходимый вес. Арунас Грушас надеется, что, когда количество подопечных уменьшится, для оставшихся можно будет создать лучшие условия.



Фото пресс-службы Морского музея Литвы











Животные покинут бассейны музея уже со своими именами. Все найдёныши этого года - 9 "девочек" и 12 "мальчиков" - носят жемайтийские имена. Арунас Грушас, столкнувшись с трудностью выбора имен для найдёнышей, придумал акцию, благодаря которой он надеется ежегодно получать имена тюленей из разных регионов Литвы.В этом году подопечные получили забавные и запоминающиеся жемайтийские имена: Koisis, Zliosė, Juoris, Klecks, Ruculis, Puodė, Tešlius, Žebelė, Ciongs, Drapana, Dziegorėlis, Gaida, Videlčius, Kresniukas, Kurdupelis, Balgalvė, Kvietka, Gleizius, Ciuocė, Meškis, Kloika.Арунас Грушас был рад, что выборы имен стали настоящим отдыхом для специалистов музея после долгого, напряжённого и тяжелого лечения и реабилитации животных.«У всех тюленей было много проблем, - вспоминает Арунас. - Помимо обычного - истощения, диареи, добавился ещё один вирус, похожий на ветрянку, а также то, что из-за нехватки места они жили тесно, поэтому легко заражались друг от друга. Кроме того, у них ещё и разные характеры - не все борются за еду, поэтому их отталкивали более злые, и из-за не все не могли набрать необходимого для свободы веса».Пока строится Центр реабилитации животных Балтийского моря (его планируют завершить через год), тюленей лечат в одном из кабинетов административного здания, где есть две ванных. Потом их отправляют в карантинное помещение и в бассейн музея. Всех тюленей лечили антибиотиками.Остальные девять тюленей будут выпущены в Балтику, когда им удастся набрать необходимый вес. Арунас Грушас надеется, что, когда количество подопечных уменьшится, для оставшихся можно будет создать лучшие условия. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: морской музей Литвы, тюлень, тюленята, найдёныши География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 124 раза Комментарии