Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда 🔊 Воспроизвести







Более мощная версия "Новичка", которой, как утверждают в Германии, якобы "отравили" Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к этому типу, заявил РИА Новости один из разработчиков яда Леонид Ринк.



В пятницу немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля сообщила, что при "отравлении" Навального использовалась



Ринк назвал публикацию издания ерундой. Он подчеркнул, что вещество, о котором идет речь в статье, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии. В пятницу немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу немецкой разведки Бруно Каля сообщила, что при "отравлении" Навального использовалась более сильная версия "Новичка" Ринк назвал публикацию издания ерундой. Он подчеркнул, что вещество, о котором идет речь в статье, плавится при более высоких температурах, в нормальных же условиях оно остается в твердом состоянии. "Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием", — отметил Ринк.



"С согласия пациента"



В Генеральной прокуратуре Берлина получили запрос об оказании российской стороне юридической помощи и предоставлении информации о состоянии здоровья Навального.



Соответствующий запрос направило юридическое управление сената столицы Германии.



В сообщении ведомства указывается, что они готовы предоставить информацию только с согласия пациента.



Также в прокуратуре отметили, что "другая информация" по этому вопросу "пока недоступна".



Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин ранее отметил, что немецкое правительство отказывается предоставлять Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.



Дипломат подчеркнул, что такая позиция противоречит положениям Конвенции о запрещении химического оружия, к которой присоединилась Германия.



Расследование ОЗХО



Германия призвала ОЗХО расследовать инцидент с Навальным. Как заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, "для этого созданы все предпосылки".



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в получении информации по ситуации с Навальным через организацию.



Глава российской дипломатии подчеркнул, что в письмо Германии в ОЗХО не содержится ничего кроме заявлений об убежденности немецких экспертов в том, что имело место отравление с использованием "Новичка".



"Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, потому что мы, конечно же, заинтересованы если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона так тщательно скрывает", — отметил министр.



Госпитализация Навального



Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске сразу после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав его, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не обнаружили.



Затем Навального вывезли самолетом в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков сообщило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.



При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.



Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве в Берлине заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании помощи по делу Навального правовой помощи.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.



Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.



В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы. Категории: политика, в мире Ключевые слова: отравление, Навальный, "Новичок" — статья прочитана 152 раза Комментарии