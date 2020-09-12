Такая избирательная солидарность 🔊 Воспроизвести Команда работающего в Вильнюсе Польского института разослала пресс-релиз, в котором призвала выразить солидарность поляков и литовцев с Украиной, стремящейся "вернуть незаконно аннексированный Крым".



Для этого достаточно посетить концерт "Крымских сонетов" Адама Мицкевича, или Адомаса Мицкявичюса, запланированный на 16 сентября.



И в очередной раз у нас появляется повод задаться целым рядом вопросов. Например, о том, что если есть "незаконная аннексия", то, надо полагать, где-то есть и вполне законная? Может быть, это в случаях с Техасом или Косово? Хотелось бы всё-таки, знаете ли, ясности в этом вопросе.



Хотелось бы также послушать разъяснения о том, как Адам Мицкевич (или Адомас Мицкявичюс?) в своих "Крымских сонетах" воспевал солнечный полуостров как часть Украины. Или всё же во времена А.Мицкевича Крым был частью Российской империи, тогда как такого государственного образования, как Украина, ещё не было очень долго? Да и после появления Украины на политической карте мира Крым продолжал быть часть России, вплоть до 1954 года, когда Хрущёв передал его из состава РСФСР в состав Украинской ССР. К слову, и в отношении этой передачи есть вопросы: хотелось бы послушать адептов "украинского Крыма", объясняющих соответствие этой передачи всем законам, в том числе и международным. Напомним, что и РСФСР, и УССР были представлены даже в ту пору в ООН как государственные образования с отдельным правом голоса. Для этого достаточно посетить концерт "Крымских сонетов" Адама Мицкевича, или Адомаса Мицкявичюса, запланированный на 16 сентября.И в очередной раз у нас появляется повод задаться целым рядом вопросов. Например, о том, что если есть "незаконная аннексия", то, надо полагать, где-то есть и вполне законная? Может быть, это в случаях с Техасом или Косово? Хотелось бы всё-таки, знаете ли, ясности в этом вопросе.Хотелось бы также послушать разъяснения о том, как Адам Мицкевич (или Адомас Мицкявичюс?) в своих "Крымских сонетах" воспевал солнечный полуостров как часть Украины. Или всё же во времена А.Мицкевича Крым был частью Российской империи, тогда как такого государственного образования, как Украина, ещё не было очень долго? Да и после появления Украины на политической карте мира Крым продолжал быть часть России, вплоть до 1954 года, когда Хрущёв передал его из состава РСФСР в состав Украинской ССР. К слову, и в отношении этой передачи есть вопросы: хотелось бы послушать адептов "украинского Крыма", объясняющих соответствие этой передачи всем законам, в том числе и международным. Напомним, что и РСФСР, и УССР были представлены даже в ту пору в ООН как государственные образования с отдельным правом голоса.



И напоследок: 26 февраля 2020 года, то есть за полгода до президентских выборов в Белоруссии (Беларуси), портал charter97.org перепечатал из ресурса



Первая глава в этой публикации озаглавлена так: "Адам Мицкевич, который помогал англичанам бороться с Россией".



Вот что, оказывается, было главным, по мнению нынешних "змагарей", в жизни Адама Мицкевича. А есть ещё один постоянный вопрос, встающий всякий раз, когда на Западе вспоминают о Крыме: а почему вы отказываете в праве на своё собственное мнение самим крымчанам, в праве самим решать судьбу своей земли? Или вы считаете, что сами крымчане во время референдума в 2014 году (а как там с референдумом в Косово?) хотели на самом деле для себя и своих детей иной судьбы, чем ту, которую они выбрали в 2014-м году?И напоследок: 26 февраля 2020 года, то есть за полгода до президентских выборов в Белоруссии (Беларуси), портал charter97.org перепечатал из ресурса "Куку" статью "Пять великих белорусов, которых помнит весь мир". Первая глава в этой публикации озаглавлена так: "Адам Мицкевич, который помогал англичанам бороться с Россией".Вот что, оказывается, было главным, по мнению нынешних "змагарей", в жизни Адама Мицкевича. Инф. «Обзора» Категории: политика, культура, в странах Балтии Ключевые слова: Крым, Адам Мицкевич, Крымские сонеты — статья прочитана 182 раза Комментарии