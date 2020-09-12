В ООН спрогнозировали повторение Великой депрессии 🔊 Воспроизвести Фото: Global Look Press



Организация Объединенных Наций предрекла беспрецедентный экономический спад, сравнимый с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе ООН.



В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно, передает



«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19», – заявил представитель ООН Оливье де Шуттер.



Он призвал государства предпринять решительные меры для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.



По его словам, многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.



Ранее сообщалось, что эксперты Urban Institute уверены в необходимости расширения программ поддержки семей в США, иначе многие американцы окажутся за чертой бедности. Авторы исследования предсказали рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года.



В июле ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года. Организация Объединенных Наций предрекла беспрецедентный экономический спад, сравнимый с Великой депрессией 1930-х годов, говорится в докладе ООН.В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без COVID-19», – заявил представитель ООН Оливье де Шуттер.Он призвал государства предпринять решительные меры для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.По его словам, многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.Ранее сообщалось, что эксперты Urban Institute уверены в необходимости расширения программ поддержки семей в США, иначе многие американцы окажутся за чертой бедности. Авторы исследования предсказали рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года.В июле ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года. vz.ru Категории: экономика, общество, в мире, история Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 88 раз Комментарии