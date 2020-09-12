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Берлин допустил приостановку проекта «Северный поток – 2»



Власти Германии рассматривают возможность приостановки строительства газопровода «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отметив при этом, что решение по проекту будет зависеть от России.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с блогером), может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства «Северного потока – 2») не было принято», – сказал министр, передает ВЗГЛЯД со ссылкой на ТАСС.

По его словам, «нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить». «Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», – считает глава МИД ФРГ.
Разговоры о прекращении реализации «Северного потока – 2» начались в ФРГ после госпитализации Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро при остановке «Северного потока – 2». Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.
vz.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2
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добавлена сегодня, 12 сентября, 13:40

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