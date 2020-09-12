Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Биятов Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве. Архивное фото



Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский.



Он привез на Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи" о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После премьеры фильма, которую уже высоко оценили местные критики, режиссер с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой пообщались с небольшой группой журналистов, в которую вошел и корреспондент



"Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — сказал Кончаловский. Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский.Он привез на Венецианский кинофестиваль драму "Дорогие товарищи" о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. После премьеры фильма, которую уже высоко оценили местные критики, режиссер с супругой и исполнительницей главной роли Юлией Высоцкой пообщались с небольшой группой журналистов, в которую вошел и корреспондент РИА Новости "Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — сказал Кончаловский. Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что "у свободы всегда должен быть предел".



"Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу," — считает Кончаловский.



По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток.



"В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза", — заключил Кончаловский. РИА Новости Категории: культура, история, общество Ключевые слова: кино, Сталин, Кончаловский, культ личности — статья прочитана 171 раз Комментарии