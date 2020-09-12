Россия доставит в Бразилию около 50 млн доз вакцины от коронавируса 🔊 Воспроизвести



Россия доставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины "Спутник V", сообщает



— Вакцина "Спутник V" основана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в то время как другие вакцины от коронавируса используют новые платформы, а именно аденовирусные векторы обезьяны или мРНК. Последние события в мировой фармацевтической промышленности, связанные с приостановкой испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса, показывают важность диверсифицированного подхода к поставкам вакцин. Подписание соглашений о зарубежных поставках вакцины "Спутник V" демонстрирует, что многие страны осознают безусловную необходимость наличия в закупаемом портфеле вакцин препаратов на основе аденовируса человека — платформы, доказавшей свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий, — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Россия доставит в Бразилию до 50 млн доз вакцины "Спутник V", сообщает ЛАЙФ . Такого соглашения достигли Фонд прямых инвестиций и Секретариат здравоохранения штата Баия. Начало поставок ожидается в ноябре, а перед этим ввоз препарата должны одобрить бразильские регулирующие органы, которые будут учитывать результаты пострегистрационного исследования.— Вакцина "Спутник V" основана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, в то время как другие вакцины от коронавируса используют новые платформы, а именно аденовирусные векторы обезьяны или мРНК. Последние события в мировой фармацевтической промышленности, связанные с приостановкой испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса, показывают важность диверсифицированного подхода к поставкам вакцин. Подписание соглашений о зарубежных поставках вакцины "Спутник V" демонстрирует, что многие страны осознают безусловную необходимость наличия в закупаемом портфеле вакцин препаратов на основе аденовируса человека — платформы, доказавшей свою безопасность и эффективность на протяжении десятилетий, — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В Правительстве штата Баия высоко оценили подписанное соглашение. Министр здравоохранения региона Фабио Вилаш-Боаш назвал платформу, на основе которой создана российская вакцина, одной из наиболее безопасных и эффективных.



Соглашение также позволит в будущем осуществлять поставки вакцины по всей территории Бразилии.



А ранее, 9 сентября, достигнуто соглашение о поставках 32 млн доз "Спутника V" в Мексику. Первые партии могут поступить в страну также в ноябре. life.ru Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, покупка, поставки, Бразилия, минздрав, коронавирус — статья прочитана 139 раз Комментарии