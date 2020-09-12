Застрявшие на ровном поле. Почему переговоры Британии и ЕС об окончательном брексите катятся к провалу 🔊 Воспроизвести Бориса Джонсона обвиняют в том, что он собирается нарушить договор с ЕС



Британия и Евросоюз готовятся к своим бедам от коронавируса добавить большие неприятности в виде паралича экономических связей: переговоры об отношениях после окончательного брексита с каждым днем все ближе к полному провалу, сообщает



1 января 2021 года Великобритания перестанет быть частью единого рынка Евросоюза - рынка без неприятных для бизнеса таможенных границ, пошлин и квот. Чтобы они не появились, нужен новый договор о свободной торговле. Британия и Евросоюз готовятся к своим бедам от коронавируса добавить большие неприятности в виде паралича экономических связей: переговоры об отношениях после окончательного брексита с каждым днем все ближе к полному провалу, сообщает ВВС 1 января 2021 года Великобритания перестанет быть частью единого рынка Евросоюза - рынка без неприятных для бизнеса таможенных границ, пошлин и квот. Чтобы они не появились, нужен новый договор о свободной торговле.



А на этой неделе правительство Бориса Джонсона внесло в парламент проект закона, принятие которого грозит окончательно сорвать переговоры.



"Я служу дипломатом больше 30 лет, но не припомню, чтобы кто-то так быстро, преднамеренно и основательно торпедировал переговоры. Если вы верите в партнерство Британии и ЕС как верю я - не соглашайтесь с этим", - написал по поводу этого проекта посол Германии в Лондоне Андреас Микаэлис.



О чем именно не могут договориться Британия и 27 стран Евросоюза?



"Ровное поле"



Главное, о чем делегации на переговорах бесплодно спорят с начала года - это "level playing field". В буквальном переводе с брюссельского английского это - "ровное игровое поле", по сути же это выражение означает равные условия для бизнеса и торговли.



Если чуть подробнее, то Евросоюз хочет, чтобы Британия в обмен на свободный доступ на рынок ЕС обязалась соблюдать европейские правила в части государственной поддержки бизнеса, условий труда, экологических требований к производству и продукции и так далее.



Евросоюз опасается, что Британия, сбежав из-под надзора Европейской комиссии, начнет, например, субсидировать какие-то свои предприятия или отрасли - скажем, сферу информационных технологий - и те смогут демпинговать на континенте, "убивая" европейских конкурентов.







Почему упирается Британия?



Во-первых, с точки зрения брекситеров, они в принципе не для того все это затевали, чтобы и дальше подчиняться европейским законам и Европейскому суду.



Но кроме того, ЕС по сути требует от Британии подписаться не только под нынешними, но и под будущими правилами, какими бы они ни оказались.



Чисто теоретически можно представить, например, что в странах ЕС у власти оказались сплошь левые популисты и решили, что человек имеет право трудиться за те же деньги только один день в неделю. Европейская продукция, понятно, сильно вздорожает.



Британия же оставит привычную пятидневку. Тогда ЕС сочтет это нечестным конкурентным преимуществом - и начнет наказывать британские фирмы.



PA MEDIA Image caption У главы делегации ЕС Мишеля Барнье есть четкие инструкции от лидеров стран Евросоюза, и отступать от них он не может



Но и без доводов "от абсурдного" требование подписаться под еще не существующими правилами выглядит довольно необычно.



Это невозможно! Это беспрецедентно! Такого нет ни в одном договоре о свободной торговле ЕС с другими странами! - доказывает Лондон.



Но вы же и доступ к европейскому рынку хотите получить тоже беспрецедентный. К тому же положение о "level playing field" включено в соглашение об условиях выхода, которое вы же прошлой осенью подписали, - возражает Брюссель.



Ирландский вираж



Правительство Бориса Джонсона, однако, на этой неделе предприняло маневр, в котором очень многие и в Британии, и на континенте увидели свидетельство того, что Лондон вообще не намерен соблюдать это соглашение о выходе.



Согласно прилагающемуся к соглашению "протоколу о Северной Ирландии", эта провинция Соединенного Королевства после окончательного брексита фактически остается частью единого рынка Евросоюза.



Это нужно для того, чтобы между независимой Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией не появилась граница.



Социологические исследования и данные спецслужб показывают, что в Северной Ирландии вполне может снова вспыхнуть конфликт - на этот раз из-за брексита. На фото - британские десантники на месте взрыва в Белфасте в 1972 году



На физическом отсутствии этой границы во многом зиждется мир в Северной Ирландии, который наступил после подписания так называемых Соглашений Страстной пятницы в 1998 году.



На острове всерьез опасаются, что если на границе появятся таможенные посты, то в Ольстере снова вспыхнет кровавый конфликт.



Чтобы этого не случилось, Британия должна будет ввести частичный таможенный контроль товаров, которые перемещаются между Северной Ирландией и остальной страной.



И вот правительство Джонсона внесло в парламент проект "Закона о внутреннем рынке", который дает правительству право отменять этот контроль.



Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, представляя проект в Палате общин, признал, что он представляет собой "точечное и ограниченное", но нарушение Британией ее международных обязательств.



EPA Image caption Соратник Джонсона Майкл Гоув заявил посланцу Брюсселя, что Британия не будет отзывать конфликтный законопроект. С этим не согласны даже многие однопартийцы Джонсона и Гоува



Евросоюз пришел в ярость и потребовал от Лондона немедленно - по крайней мере, в течение сентября - отозвать или отредактировать проект.



В Лондон срочно прибыл вице-председатель Европейской комиссии словак Марош Шевчович, встретился с куратором переговоров в правительстве Майклом Гоувом - и ничего не добился.



"Я объяснил вице-председателю Шевчовичу, что мы не можем и не станем отзывать законопроект /.../ Он понял, хотя, конечно, выразил сожаление", - сказал Гоув журналистам.



Переговорный маневр



Евросоюз, впрочем, надеется, что законопроект не пройдет в нынешнем виде. Против проекта - не только оппозиционеры, но и многие соратники Джонсона и Гоува из Консервативной партии, в том числе и сторонники брексита: они считают, что такое нарушение договора с ЕС ударит по репутации Британии в мире.



В Палате общин уже подготовлены поправки к спорным положениям законопроекта о внутреннем рынке, а бывший министр финансов лорд Ламонт заявил, что проект в нынешнем виде не пройдет Палату лордов.



В Брюсселе подозревают к тому же, что все это может быть лихим переговорным маневром правительства Джонсона, цель которого - заставить ЕС хлопнуть дверью и свалить на него вину за срыв переговоров.



"Этот законопроект может быть просто одним из тактических шагов, цель которых - добиться пересмотра мандата (главы делегации ЕС на переговорах с Британией Мишеля) Барнье, чего не хочет ни одна из стран ЕС /.../ Наша оценка положения ясна. Мы не поддадимся давлению и сохраняем спокойствие", цитирует издание Politico пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного чиновника ЕС.



Поэтому, как полагают европейские комментаторы, ЕС не остановил и даже не приостановил переговоры.



"Несмотря на яростные споры о законодательстве и огромный список нерешенных вопросов, которые нужно уладить на переговорах, несмотря на то, что у сторон кончается время и доверие друг у другу, ни ЕС, ни Британия, кажется, не хотят первыми хлопнуть дверью", - объясняет обозреватель Би-би-си Катя Адлер.



Времени, однако, действительно осталось крайне мало: по плану соглашение должно быть готово до середины октября, иначе стороны не успеют ратифицировать его до Нового года.



Некоторые еще надеются, что стороны что-нибудь придумают в последнюю минуту, как это было с соглашением об условиях выхода прошлой осенью.



Если же даже аврал на переговорах в последние недели и дни не поможет, 1 января 2021 года на границе между Британией и ЕС впервые за десятки лет должны будут появиться таможенные посты со всеми сопутствующими бюрократией, очередями, дополнительными расходами и перестройкой логистики.



Насколько большим будет ущерб, неясно - коронавирус спутал все экономические карты.



Впрочем, еще до пандемии эксперты предсказывали, что катастрофы для экономики в целом не будет - ни для Британии, ни тем более для ЕС. Просто будут большие и ненужные потери. Когда в начале этого года Британия формально, но не фактически вышла из ЕС и начался годичный переходный период, многие говорили, что успеть договориться о новых торгово-экономических отношениях всего за год будет невозможно. Но Лондон и Брюссель не просто не успевают - они до сих пор не договорились вообще ни о чем, кроме графика переговоров.А на этой неделе правительство Бориса Джонсона внесло в парламент проект закона, принятие которого грозит окончательно сорвать переговоры."Я служу дипломатом больше 30 лет, но не припомню, чтобы кто-то так быстро, преднамеренно и основательно торпедировал переговоры. Если вы верите в партнерство Британии и ЕС как верю я - не соглашайтесь с этим", - написал по поводу этого проекта посол Германии в Лондоне Андреас Микаэлис.О чем именно не могут договориться Британия и 27 стран Евросоюза?Главное, о чем делегации на переговорах бесплодно спорят с начала года - это "level playing field". В буквальном переводе с брюссельского английского это - "ровное игровое поле", по сути же это выражение означает равные условия для бизнеса и торговли.Если чуть подробнее, то Евросоюз хочет, чтобы Британия в обмен на свободный доступ на рынок ЕС обязалась соблюдать европейские правила в части государственной поддержки бизнеса, условий труда, экологических требований к производству и продукции и так далее.Евросоюз опасается, что Британия, сбежав из-под надзора Европейской комиссии, начнет, например, субсидировать какие-то свои предприятия или отрасли - скажем, сферу информационных технологий - и те смогут демпинговать на континенте, "убивая" европейских конкурентов.Во-первых, с точки зрения брекситеров, они в принципе не для того все это затевали, чтобы и дальше подчиняться европейским законам и Европейскому суду.Но кроме того, ЕС по сути требует от Британии подписаться не только под нынешними, но и под будущими правилами, какими бы они ни оказались.Чисто теоретически можно представить, например, что в странах ЕС у власти оказались сплошь левые популисты и решили, что человек имеет право трудиться за те же деньги только один день в неделю. Европейская продукция, понятно, сильно вздорожает.Британия же оставит привычную пятидневку. Тогда ЕС сочтет это нечестным конкурентным преимуществом - и начнет наказывать британские фирмы.Но и без доводов "от абсурдного" требование подписаться под еще не существующими правилами выглядит довольно необычно.Это невозможно! Это беспрецедентно! Такого нет ни в одном договоре о свободной торговле ЕС с другими странами! - доказывает Лондон.Но вы же и доступ к европейскому рынку хотите получить тоже беспрецедентный. К тому же положение о "level playing field" включено в соглашение об условиях выхода, которое вы же прошлой осенью подписали, - возражает Брюссель.Правительство Бориса Джонсона, однако, на этой неделе предприняло маневр, в котором очень многие и в Британии, и на континенте увидели свидетельство того, что Лондон вообще не намерен соблюдать это соглашение о выходе.Согласно прилагающемуся к соглашению "протоколу о Северной Ирландии", эта провинция Соединенного Королевства после окончательного брексита фактически остается частью единого рынка Евросоюза.Это нужно для того, чтобы между независимой Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией не появилась граница.На физическом отсутствии этой границы во многом зиждется мир в Северной Ирландии, который наступил после подписания так называемых Соглашений Страстной пятницы в 1998 году.На острове всерьез опасаются, что если на границе появятся таможенные посты, то в Ольстере снова вспыхнет кровавый конфликт.Чтобы этого не случилось, Британия должна будет ввести частичный таможенный контроль товаров, которые перемещаются между Северной Ирландией и остальной страной.И вот правительство Джонсона внесло в парламент проект "Закона о внутреннем рынке", который дает правительству право отменять этот контроль.Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис, представляя проект в Палате общин, признал, что он представляет собой "точечное и ограниченное", но нарушение Британией ее международных обязательств.Евросоюз пришел в ярость и потребовал от Лондона немедленно - по крайней мере, в течение сентября - отозвать или отредактировать проект.В Лондон срочно прибыл вице-председатель Европейской комиссии словак Марош Шевчович, встретился с куратором переговоров в правительстве Майклом Гоувом - и ничего не добился."Я объяснил вице-председателю Шевчовичу, что мы не можем и не станем отзывать законопроект /.../ Он понял, хотя, конечно, выразил сожаление", - сказал Гоув журналистам.Евросоюз, впрочем, надеется, что законопроект не пройдет в нынешнем виде. Против проекта - не только оппозиционеры, но и многие соратники Джонсона и Гоува из Консервативной партии, в том числе и сторонники брексита: они считают, что такое нарушение договора с ЕС ударит по репутации Британии в мире.В Палате общин уже подготовлены поправки к спорным положениям законопроекта о внутреннем рынке, а бывший министр финансов лорд Ламонт заявил, что проект в нынешнем виде не пройдет Палату лордов.В Брюсселе подозревают к тому же, что все это может быть лихим переговорным маневром правительства Джонсона, цель которого - заставить ЕС хлопнуть дверью и свалить на него вину за срыв переговоров."Этот законопроект может быть просто одним из тактических шагов, цель которых - добиться пересмотра мандата (главы делегации ЕС на переговорах с Британией Мишеля) Барнье, чего не хочет ни одна из стран ЕС /.../ Наша оценка положения ясна. Мы не поддадимся давлению и сохраняем спокойствие", цитирует издание Politico пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного чиновника ЕС.Поэтому, как полагают европейские комментаторы, ЕС не остановил и даже не приостановил переговоры."Несмотря на яростные споры о законодательстве и огромный список нерешенных вопросов, которые нужно уладить на переговорах, несмотря на то, что у сторон кончается время и доверие друг у другу, ни ЕС, ни Британия, кажется, не хотят первыми хлопнуть дверью", - объясняет обозреватель Би-би-си Катя Адлер.Времени, однако, действительно осталось крайне мало: по плану соглашение должно быть готово до середины октября, иначе стороны не успеют ратифицировать его до Нового года.Некоторые еще надеются, что стороны что-нибудь придумают в последнюю минуту, как это было с соглашением об условиях выхода прошлой осенью.Если же даже аврал на переговорах в последние недели и дни не поможет, 1 января 2021 года на границе между Британией и ЕС впервые за десятки лет должны будут появиться таможенные посты со всеми сопутствующими бюрократией, очередями, дополнительными расходами и перестройкой логистики.Насколько большим будет ущерб, неясно - коронавирус спутал все экономические карты.Впрочем, еще до пандемии эксперты предсказывали, что катастрофы для экономики в целом не будет - ни для Британии, ни тем более для ЕС. Просто будут большие и ненужные потери. bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 146 раз Комментарии