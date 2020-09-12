Spiegel: Навальный подвергся воздействию более жесткого варианта Новичка 🔊 Воспроизвести Клиника Charite, где проходит лечение Алексей Навальный © Вячеслав Филиппов/ТАСС



По информации издания, ОЗХО вовлечена в проверку, сообщает



Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику Charite и получила анализы Алексея Навального, который, по версии германской стороны, был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.



По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку.



Делегация ОЗХО, как пишет Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.



Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка". По информации издания, ОЗХО вовлечена в проверку, сообщает ТАСС Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику Charite и получила анализы Алексея Навального, который, по версии германской стороны, был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку.Делегация ОЗХО, как пишет Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка". ТАСС Категории: чп и криминал, политика, общество Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный — статья прочитана 192 раза Комментарии