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Spiegel: Навальный подвергся воздействию более жесткого варианта Новичка
По информации издания, ОЗХО вовлечена в проверку, сообщает ТАСС.
Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику Charite и получила анализы Алексея Навального, который, по версии германской стороны, был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.
По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку.
Делегация ОЗХО, как пишет Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.
Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка".
ТАСС
Категории: чп и криминал, политика, общество
Комментарии
ративор
12 сентября, 10:56
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Правального облучили старичком!
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