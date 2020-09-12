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Spiegel: Навальный подвергся воздействию более жесткого варианта Новичка

Клиника Charite, где проходит лечение Алексей Навальный © Вячеслав Филиппов/ТАСС


По информации издания, ОЗХО вовлечена в проверку, сообщает ТАСС.

Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику Charite и получила анализы Алексея Навального, который, по версии германской стороны, был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку.

Делегация ОЗХО, как пишет Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.

Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию "более жесткого" варианта "Новичка".
ТАСС
Категории: чп и криминал, политика, общество
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный
статья прочитана 192 раза
добавлена сегодня, 12 сентября, 10:00

Комментарии

ративор
12 сентября, 10:56
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Правального облучили старичком!
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