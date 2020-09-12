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В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Да, визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", — сказал он.
На уточняющий вопрос, планируется ли по итогам встречи подписание совместных документов, Песков ответил отрицательно. А что касается заявлений для прессы, сказал: "Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать". Кроме того, он подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.
О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. По словам белорусского лидера, во время предстоящей встречи он планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
РИА Новости
Ключевые слова: Путин, встреча, Лукашенко, разногласия
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