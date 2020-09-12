|
Вучич: власти США «пошли навстречу» Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 сентября в эфире сербского телеканала, что спустя три десятилетия Вашингтон позволил Белграду «приоткрыть двери» Белого дома, соощает ИА REGNUM.
Он также подчеркнул, что Сербия не изменила свою внешнеполитическую ориентацию, но США, которые в течение 30 лет поддерживали албанцев и всех тех, кто против сербов, на этот раз «пошли навстречу» Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».
Александр Вучич также отметил, что Сербия никогда не отступает от своей позиции. Согласно Вашингтонскому соглашению Сербия создала, отметил он, пространство для многочисленных инвестиций.
regnum.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|