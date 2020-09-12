Вучич: власти США «пошли навстречу» Сербии 🔊 Воспроизвести



Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 сентября в эфире сербского телеканала, что спустя три десятилетия Вашингтон позволил Белграду «приоткрыть двери» Белого дома, соощает



Он также подчеркнул, что Сербия не изменила свою внешнеполитическую ориентацию, но США, которые в течение 30 лет поддерживали албанцев и всех тех, кто против сербов, на этот раз «пошли навстречу» Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».



Александр Вучич также отметил, что Сербия никогда не отступает от своей позиции. Согласно Вашингтонскому соглашению Сербия создала, отметил он, пространство для многочисленных инвестиций. Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 сентября в эфире сербского телеканала, что спустя три десятилетия Вашингтон позволил Белграду «приоткрыть двери» Белого дома, соощает ИА REGNUM Он также подчеркнул, что Сербия не изменила свою внешнеполитическую ориентацию, но США, которые в течение 30 лет поддерживали албанцев и всех тех, кто против сербов, на этот раз «пошли навстречу» Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».Александр Вучич также отметил, что Сербия никогда не отступает от своей позиции. Согласно Вашингтонскому соглашению Сербия создала, отметил он, пространство для многочисленных инвестиций. regnum.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: война, США, Косово, Сербия, Албания, компромисс — статья прочитана 182 раза Комментарии