А.Алиханов наградил посла России в Литве орденом за заслуги перед Калининградской областью 🔊 Воспроизвести







Губернатор Калининградской области Антон Алиханов наградил посла России в Литве орденом за заслуги перед самой западной областью России.



Об этом сегодня, 11 сентября, рассказал Алиханов на встрече с дипломатом, представлявшим интересы России в Литве — Александром Удальцовым. Встреча была организована в связи с завершением служебных полномочий российского дипломата в Литве, сообщает



Алиханов заявил, что профессиональная деятельность Александра Удальцова много лет связана с регионом: сначала в качестве Посла по особым поручениям, курирующим в Министерстве иностранных дел России вопросы Калининградской области, а затем Чрезвычайного и Полномочного посла России в Литве. Об этом сегодня, 11 сентября, рассказал Алиханов на встрече с дипломатом, представлявшим интересы России в Литве — Александром Удальцовым. Встреча была организована в связи с завершением служебных полномочий российского дипломата в Литве, сообщает balticvoice.ru. Алиханов заявил, что профессиональная деятельность Александра Удальцова много лет связана с регионом: сначала в качестве Посла по особым поручениям, курирующим в Министерстве иностранных дел России вопросы Калининградской области, а затем Чрезвычайного и Полномочного посла России в Литве. «Позвольте сердечно поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество, за внимательное отношение к нашему региону на протяжении всех этих лет. Под вашим руководством российские дипломаты в Литве неоднократно помогали в разрешении проблемных ситуаций, в которых оказывались жители нашей области на территории Литвы. Особенно много подобных случаев возникло во время проведения карантинных мероприятий и закрытия границ в период пандемии. Хочу выразить вам огромную благодарность за вашу профессиональную деятельность, преданность своему делу, целеустремлённость и нацеленность на результат», — сказал Алиханов.



Глава региона наградил дипломата орденом «За заслуги перед Калининградской областью».



«Я семь лет проработал Послом — это очень много. Мы активно занимались проблематикой региона. Мне посчастливилось заниматься внешними аспектами жизнеобеспечения области. Горжусь наградой губернатора. У нас прекрасные отношения с руководством области, ведомствами и министерствами. Многие вопросы мы решали оперативно, с полуслова понимали друг друга», — признался Удальцов.



В ходе встречи глава региона сообщил, что работы на новом погранпереходе в Дубках завершены. Накануне дипломат в ходе рабочей поездки также посетил объект: «Сейчас наша задача — активно содействовать межведомственной комиссии, чтобы как можно скорее этот пункт пропуска заработал. Но это наша сторона. Александр Иванович сейчас работает с литовскими коллегами, обмениваются официальными документами для того, чтобы мы запустили движение по мосту и сделали такую взаимную работу с обеих сторон. По информации Минтранспорта РФ, до конца октября все формальные процедуры приемки завершатся. Это двухсторонний процесс. Вопрос движения через погранпереход должен быть согласован и литовскими партнерами. Здесь идет работа не только наша внутренняя по приемке самого пункта пропуска, но и должна быть договоренность на международном уровне относительно запуска», — заключил губернатор Калининградской области. Категории: в России Ключевые слова: Литва, посол, орден, Александр Удальцов, Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области, #Калининградская область, #Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии