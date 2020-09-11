Lux Express временно сокращает число международных рейсов в Балтии 🔊 Воспроизвести



С понедельника компания автобусных перевозок Lux Express сокращает количество международных рейсов в связи с падением спроса.



С 14 сентября она будет по четыре раза в день курсировать между Таллинном и Ригой, а также между Вильнюсом и Ригой.



Прямое сообщение между Тарту и Ригой будет временно приостановлено. Из Тарту на Lux Express в столицу Латвии по-прежнему можно добраться с пересадкой в ​​Пярну. Об этом BNS сообщил в пятницу руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.



"Спрос на международные маршруты резко упал с конца августа. Еженедельная угроза введения в Латвии требования изоляции снижает желание людей путешествовать, хотя еще в июле и августе ситуация было достаточно многообещающей", - сказал Р. Реммель.



Он добавил, что автобусы Lux Express отправляются по маршрутам между балтийскими столицами утром, днем ​​и вечером.



"Несмотря на то, что спрос продолжает падать, мы продолжим обеспечивать, так сказать, "линию жизни" между столицами стран Балтии, покуда наши автобусы вообще могут пересекать границу. Наша миссия – обеспечивать свободу передвижения людей", – отметил Р. Реммель.



Для повышения безопасности пассажиров и водителей во всех автобусах Lux Express есть средства для дезинфекции рук. Водитель автобуса также готов предоставить желающим маски для лица, а для большей приватности у пассажиров есть возможность выкупить за полцены дополнительное место. С понедельника компания автобусных перевозок Lux Express сокращает количество международных рейсов в связи с падением спроса.С 14 сентября она будет по четыре раза в день курсировать между Таллинном и Ригой, а также между Вильнюсом и Ригой.Прямое сообщение между Тарту и Ригой будет временно приостановлено. Из Тарту на Lux Express в столицу Латвии по-прежнему можно добраться с пересадкой в ​​Пярну. Об этом BNS сообщил в пятницу руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель."Спрос на международные маршруты резко упал с конца августа. Еженедельная угроза введения в Латвии требования изоляции снижает желание людей путешествовать, хотя еще в июле и августе ситуация было достаточно многообещающей", - сказал Р. Реммель.Он добавил, что автобусы Lux Express отправляются по маршрутам между балтийскими столицами утром, днем ​​и вечером."Несмотря на то, что спрос продолжает падать, мы продолжим обеспечивать, так сказать, "линию жизни" между столицами стран Балтии, покуда наши автобусы вообще могут пересекать границу. Наша миссия – обеспечивать свободу передвижения людей", – отметил Р. Реммель.Для повышения безопасности пассажиров и водителей во всех автобусах Lux Express есть средства для дезинфекции рук. Водитель автобуса также готов предоставить желающим маски для лица, а для большей приватности у пассажиров есть возможность выкупить за полцены дополнительное место. BNS Категории: общество, экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Lux Express, рейсы, отмена — статья прочитана 125 раз Комментарии