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Lux Express временно сокращает число международных рейсов в Балтии
С понедельника компания автобусных перевозок Lux Express сокращает количество международных рейсов в связи с падением спроса.
С 14 сентября она будет по четыре раза в день курсировать между Таллинном и Ригой, а также между Вильнюсом и Ригой.
Прямое сообщение между Тарту и Ригой будет временно приостановлено. Из Тарту на Lux Express в столицу Латвии по-прежнему можно добраться с пересадкой в Пярну. Об этом BNS сообщил в пятницу руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.
"Спрос на международные маршруты резко упал с конца августа. Еженедельная угроза введения в Латвии требования изоляции снижает желание людей путешествовать, хотя еще в июле и августе ситуация было достаточно многообещающей", - сказал Р. Реммель.
Он добавил, что автобусы Lux Express отправляются по маршрутам между балтийскими столицами утром, днем и вечером.
"Несмотря на то, что спрос продолжает падать, мы продолжим обеспечивать, так сказать, "линию жизни" между столицами стран Балтии, покуда наши автобусы вообще могут пересекать границу. Наша миссия – обеспечивать свободу передвижения людей", – отметил Р. Реммель.
Для повышения безопасности пассажиров и водителей во всех автобусах Lux Express есть средства для дезинфекции рук. Водитель автобуса также готов предоставить желающим маски для лица, а для большей приватности у пассажиров есть возможность выкупить за полцены дополнительное место.
Категории: общество, экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: Lux Express, рейсы, отмена
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